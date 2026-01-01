Tramps: Putina "skaļie paziņojumi" liecina, ka tieši Krievija kavē miera procesu
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka tieši Krievija ir tā, kas kavē miera panākšanu Ukrainā, un par to liecinot Vladimira Putina "skaļie paziņojumi" par uzbrukumu viņa rezidencei.
Tramps savā paziņojumā pievienojis saiti uz "New York Post" (NYP) redakcijas sleju, kurā apgalvots, ka Maskava nepamatoti apsūdz Kijivu dronu uzbrukumā Krievijas diktatora rezidencei, lai izjauktu miera sarunas un pastiprinātu savas pozīcijas, vēsta izdevums "The Insider", atsaucoties uz Trampa ierakstu sociālajā tīklā "Truth Social".
ASV prezidenta pārpublicētajā rakstā norādīts, ka pēc nesen notikušās Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Trampa tikšanās valdījis "piesardzīgs optimisms". Tiek uzsvērts, ka Zelenskis piekritis kompromisiem, bet Tramps paudis gatavību apmeklēt Ukrainu, lai pārliecinātu parlamentu par nepieciešamajiem soļiem.
Taču, kā raksta NYP, Putins uz šo progresu reaģējis ar "meliem un naidu", apgalvojot, ka ukraiņi ar droniem mēģinājuši uzbrukt viņa rezidencei Valdajā. Publikācijā pausts viedoklis, ka šāds uzbrukums, visticamāk, nemaz nav noticis, un tas ir izdomāts stāsts, lai dotu Krievijai iemeslu noraidīt Trampa miera iniciatīvas. Zelenskis kategoriski noliedzis, ka Ukraina veikusi šādu uzbrukumu, bet Kremlis nav spējis sniegt pierādījumus, aicinot tam ticēt "uz vārda".
"Kijiva savu darbu ir paveikusi. Tagad kārta Putinam," teikts Trampa izplatītajā materiālā, kurā aicināts nevis uz jaunu piekāpšanos, bet gan uz stingrākām sankcijām un bruņojuma piegādēm Ukrainai, ja Maskava neizrādīs pretīmnākšanu.