Medvedevs pastāsta, ko grib izdarīt ar Zelenska līķi
Savulaik par “liberāli” dēvētais bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs, kurš pēdējos gadus vairāk slavens ar histērisku lamu pilnajām publikācijām savā “Telegram” kanālā, apsūdzēja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski gan Krievijas valsts, gan visu Krievijas iedzīvotāju iznīcināšanas vēlmē un ierastā ne visai vesela cilvēka stilā pastāstīja savu Jaungada vēlmi, ko vajadzētu izdarīt ar Ukrainas prezidenta līķi.
Pirms tam pavēstījis par neizbēgamo Krievijas uzvaru jau gandrīz četrus gadus ilgstošajā karā pret Ukrainu, palielījies par visas sankcijas izturējušo stipro Krievijas ekonomiku un rubli, viņš pievērsās iemīļotajai tēmai, proti, Ukrainas prezidenta lamāšanai. “Nesen kāds lupatu kroplis novēlēja nāvi “vienam cilvēkam”. Visiem skaidrs, ka viņš grib nevis vienkārši “viena cilvēka” bojāeju, bet vispār mūsu visu un mūsu valsts bojāeju. Turklāt ne tikai novēlēja, bet pat deva pavēli par masveidīgiem uzbrukumiem,” nevainīga jēriņa ādā ietērpās Medvedevs. “Nerakstīšu šeit par viņa vardarbīgo nāvi, kaut gan tieši tagad kaulainā dveš kroplim mugurā.”
“Novēlēšu kaut ko citu – zinātniskos mērķos. Ļoti svarīgi, lai nākotnē pēc drīzās nāves zaļā homunkula iespirtotais ķermenis tiktu izstādīts Sanktpēterburgas Kunstkamerā, kur pēcteču izpriecām krievu cari savāca kropļus. Un tiktu rūpīgi izpētīts, jo pilnīgi iespējams, ka mūsu priekšā atrodas vēl viens no tālā kosmosa iesūtītais scurra sordidus rases pārstāvis, kas pie mums atlidojis no pundurgalaktikas Tukānā.”
Jāatgādina, ka šis personāžs no 2008. līdz 2012. gadam bija Krievijas prezidents, kamēr Vladimirs Putins ar šo “rokādi” apgāja Krievijas konstitūcijas aizliegumu vienam un tam pašam cilvēkam ieņemt prezidenta amatu vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas. Visā Medvedeva prezidentūras laikā Putins bija premjerministrs, bet 2012. gadā atgriezās Kremlī. 2020. gada “tautas nobalsošanā” viņš grozīja konstitūciju, tādējādi savus iepriekšējos termiņus padarot par nebijušiem, lai varētu palikt amatā vismaz līdz 2036. gadam, kamēr Medvedevs līdz 2020. gada janvārim pabija premjerministra amatā, bet pēc tam tika iecelts par Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieku. Kopš 2021. gada. kad Krievija sāka masveidā koncentrēt armiju pie Ukrainas robežas pirms 2022. gada 24. februāra invāzijas, Medvedevs pārvērtās par asinskārāko politiķi Krievijas vadībā, savā “Telegram” kanālā pastāvīgi pretīgiem vārdiem lamājot ne tikai Ukrainas vadību, bet arī daudzu citu rietumvalstu vadītājus, kā arī prasot viņus nogalināt.
Jauns.lv jau vēstīja, ka tradicionālajā Ziemassvētku uzrunā Zelenskis, tieši nenosaucot Krievijas diktatora Vladimira Putina vārdu, pauda, viņaprāt, visu ukraiņu kopīgo vēlēšanos – Krievijas diktatora nāvi –, vienlaikus nosodot Krievijas nepārtrauktos uzbrukumus. "Kopš seniem laikiem ukraiņi tic, ka Ziemassvētku naktī debesis atveras. Ja tajā brīdī kaut ko ievēlies, tas piepildīsies. Šodien mums visiem ir viens sapnis. Un mēs ievēlamies vienu vēlēšanos mums visiem. 'Kaut viņš nomirtu' – tā, iespējams, varētu nodomāt ikviens no mums," sacīja Zelenskis, nenosaucot Putinu vārdā. "Taču, vēršoties pie Dieva, mēs, protams, lūdzam ko vairāk. Mēs lūdzam mieru Ukrainai. Mēs par to cīnāmies. Mēs to lūdzam. Un mēs to esam pelnījuši," teica Ukrainas prezidents.
Dažas dienas pēc tam Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka Ukraina ar droniem esot uzbrukusi Putina rezidencei Valdajā un solīja briesmīgi atriebties. Zelenskis kategoriski noliedza Krievijas apsūdzības, tās minot kā kārtējo ieganstu, lai varētu turpināt slepkavot Ukrainā.