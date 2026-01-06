Tērps, kurā arestēja Maduro, kļuvis par globālu trendu
Uzņēmums "Nike" dažu dienu laikā izpārdevis "Nike Tech Fleece" sporta tērpus. Tieši šajā tērpā bija ģērbies Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro, kad viņu sagūstīja amerikāņi.
Jaunais globālais bestsellers: "Nike Tech Fleece" sporta tērpa pārdošana strauji pieaugusi pēc Maduro aresta, un ražotāja mājaslapā populārākie izmēri vairs nav pieejami.
Iemesls tam bija fotogrāfija, ko drīz pēc Maduro aresta publicēja ASV prezidents Donalds Tramps. Tajā var viegli atpazīt "Heather Grey Nike Tech Fleece" sporta tērpu. Dažu stundu laikā internetā izplatījās dažādas mēmes par konkrēto tēmu.
Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026
Daži blogeri Maduro izskatu pat nosauca par "bezmaksas mārketingu "Nike"".
Nike Tech Fleece. For the gym. For errands. For federal custody. pic.twitter.com/3En2ygakKF— Ashley Ha (@ashleybchae) January 4, 2026
Saskaņā ar "Google Trends" datiem, meklējumu skaits pēc "Nike Tech" sasniedza maksimumu 4. janvārī. Savukārt uzņēmums "PeakMetrics" ziņo, ka no 3. līdz 5. janvārim "Nike Tech" katru dienu tika minēts vairāk nekā 5 tūkstošos ierakstu platformā X – salīdzinājumā ar 325 minējumiem dienā no 1. novembra līdz 31. decembrim pagājušajā gadā.
Google searches for Nike Techs are surging after Venezuelan leader Nicolàs Maduro was arrested wearing a full Nike Tech fleece pic.twitter.com/D59NqUMOUU— Complex Style (@ComplexStyle) January 4, 2026
Bruh the Nike Tech Fleece is sold out 😭 pic.twitter.com/SoB6uSvrr7— Degen, CPA (@Degen_CPA) January 4, 2026
Uzņēmums "Nike" situāciju nav komentējis, piedāvājot pircējiem atstāt savus kontaktus, lai saņemtu paziņojumu par jaunu sporta tērpu piegādi. Atsauksmēs pircēji ar humoru atzīmē tā ērtumu, tostarp arī ceļojot ar lidmašīnu.
Jau ziņots, ka ASV militārajā operācijā sestdien, 3. janvārī tika sagūstīti Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva. Viņi nogādāti Ņujorkā, kur viņiem draud tiesa saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.
Venecuēlas Augstākā tiesa par pagaidu prezidenti apstiprināja viceprezidenti Rodrigesu. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Vašingtona ir gatava sadarboties ar Rodrigesu un pārējiem Venecuēlas līderiem, un uzsvēra, ka ASV viņus vērtēs pēc darbiem, nevis pēc publiskajiem izteikumiem.