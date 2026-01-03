Maduro aizturēšana: kā "Delta Force" nakts operācijas laikā izrāva diktatoru no guļamistabas
ASV prezidents Donalds Tramps publicējis foto, kurā redzams Venecuēlas diktartors Nikolass Maduro uz militārā kuģa "USS Iwo Jima". Viņš šobrīd tiek nogādāts Ņujorkā, lai stātos Manhetenas federālās tiesas priekšā. Tikmēr ASV mediji atklāj, ka Maduro un viņa sieva tika aizturēta naktī viņu guļamistabā.
Kā ziņo ASV mediji, jau vasarā ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIA) slepeni ievietoja izlūku komandu Venecuēlā, lai izsekotu diktatora Maduro pārvietošanās gaitām, novērotu viņa paradumus un dzīvesveidu. Viens no CIA aģentiem darbojās arī Venecuēlas valdībā, palīdzot militāristiem noteikt precīzu lokāciju, kurā operācijas laikā atradīsies Maduro.
Pati sagūstīšanas operācija norisinājās nakts laikā Karakasā, kas ASV elitārā vienība "Delta Force" iekļuva Maduro privātajā rezidencē, kas atradās spēcīgi apsargātā zonā. Avoti medijam "CNN" norādīja, ka Maduro un viņa sieva tika pārsteigti miegā un burtiski izrauti no savas guļamistabas.
Maduro sagūstīšanas laikā citās Venecuēlas pilsētas daļās bija dzirdami sprādzieni un vairākos rajonos pazuda elektrība. Operācijas laikā vienam ASV helikopteram tika trāpīts, un daži amerikāņu karavīri tika ievainoti, taču bojāgājušo nebija.
Pēc sagūstīšanas Maduro un viņa sieva tika nogādāti uz "USS Iwo Jima" — liela ASV jūras desanta karakuģa. ASV prezidents Donalds Tramps vēlāk sociālajos tīklos publicēja attēlu ar Maduro pelēkā "Nike" treniņtērpā, ar austiņām uz galvas un ūdens pudeli rokā.
Venecuēlas vadonis, iespējams, atrodas virsnieku kajītē, kurā ir divas gultas, duša un labierīcības. Pie durvīm, visticamāk, atrodas jūras kājnieku apsargs. Šobrīd kuģis ir ceļā uz Ņujorku, kur Maduro stāsies Manhetenas federālās tiesas priekšā.
Venecuēlas vadonim Nikolasam Maduro un viņa sievai Sīlijai Floresai ASV izvirzītas ar narkotikām saistītas apsūdzības, paziņojusi ASV ģenerālprokurore Pema Bondi. "Maduro ir apsūdzēts narkoterorisma sazvērestībā, kokaīna ievešanas sazvērestībā, automātisko ieroču un iznīcināšanas ierīču glabāšanā un sazvērestībā ar mērķi glabāt automātiskos ieročus un iznīcināšanas ierīces pret ASV," platformā "X" sestdien rakstīja Bondi, norādot, ka apsūdzības izvirzītas Ņujorkā.