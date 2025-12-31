13 stundas uzbruka Putina rezidencei! Krievijas Aizsardzības ministrija stāsta par "ukraiņu uzbrukumu". Vietējie iedzīvotāji izbrīnīti
Pēc divu dienu klusēšanas Krievijas Aizsardzības ministrija nolēmusi pastāstīt par Krievijas pretgaisa aizsardzības varonīgo darbu, atvairot Ukrainas dronu ilgo un intensīvo uzbrukumu Kremļa diktatora Vladimira Putina Valdajas rezidencei Novgorodas apgabalā. Tiesa, vietējais izdevums “Možem objasņitj” atsaucās uz vietējo iedzīvotāju teikto, kuri par šo titānisko cīņu neko neesot dzirdējuši, un nekādus brīdinājumus par ienaidnieka dronu tuvošanos neesot saņēmuši.
Минобороны РФ показало, откуда готовилось нападение на резиденцию Путина, и видео со сбитым дроном
Как заявил начальник зенитных ракетных войск РФ Александр Романенков, беспилотники самолётного типа были запущены с территории Сумской и Черниговской областей.
Всего, по… https://t.co/V032sHqqMn pic.twitter.com/kpp0JqNQqp
Saskaņā ar tagadējo oficiālo Aizsardzības ministrijas versiju, 13 stundas ilgušajā uzbrukumā piedalījās 91 drons, Krievijas pretgaisa aizsardzības spēki veiksmīgi atvairījuši uzbrukumu, notriekto droniem skatā esot bijis arī “Čaklun-V”, kas aprīkots ar 6 kg smagu lādiņu, paziņoja Krievijas Gaisa un kosmisko spēku zenītraķešu karaspēka priekšnieks, ģenerālmajors Aleksandrs Romaņenkovs. Viņš pat zinot, no kurienes tieši šie droni lidojuši. “Ap pulksten 19.20 28. decembrī (...) tika konstatēts gaisa uzbrukums, izmantojot ārkārtīgi zemā augstumā lidojošos lidmašīnu tipa bezpilota lidaparātus, no Ukrainas Sumu un Čerņihivas apgabalu teritorijām,” viņš paziņoja.
Visi droni esot notriekti Krievijas militāro spēku darbības rezultātā. 49 bezpilota lidaparāti tika iznīcināti virs Brjanskas apgabala, 41 — virs Novgorodas apgabala un viens — virs Smoļenskas apgabala. Uzbrukums turpinājās līdz 29. decembra plkst. 08.30 — kopumā tas ilga aptuveni 13 stundas, pavēstīja ģenerālis. Viņš arī pastāstīja, kā viņam precīzi zināms, ka simtiem kilometru attālajā Brjanskas apgabalā droni esot lidojuši tieši ciemos pie Putina. “Trieciena izkārtojums, izmantoto gaisa uzbrukuma līdzekļu skaits un to darbības no dienvidu, dienvidrietumu un rietumu virzieniem tieši Krievijas prezidenta rezidences rajonā Novgorodas apgabalā nepārprotami apstiprina, ka Kijivas režīma teroristiskais uzbrukums bija mērķtiecīgs, rūpīgi plānots un tam bija ešelonēts raksturs,” viņš pavēstīja. Šoreiz cietušo nebija, postījumu nebija.
Ministrijas preses dienests arī publicēja ierakstu, kurā kāda militārpersona pastāstīja par pašu uzbrukuma atvairīšanas gaitu, stāstot, ka pirmais dronu vilnis tuvojas “aizsargājamajam objektam” no dienvidiem, bet otrais — no rietumiem. “Mēģinājums izlauzties cauri kaujas ierindai un pārslogot mūsu aizsardzību izrādījās neveiksmīgs,” viņš atskaitījās.
Tikmēr Krievijas izdevums “Možem objasņitj” aptaujājis vairākus Putina rezidences apkārtnes iedzīvotājus, kuri pauduši pārsteigumu, ka, acīmredzot, palaiduši garām titānisko cīņu “nacionālā līdera” aizstāvībai pret ienaidnieka lidaparātu spietiem un nav dzirdējuši ne droniem raksturīgo dūkoņu, ne pretgaisa aizsardzības sistēmu dārdēšanu, ne likvidēto dronu sprādzienus. Turklāt reģionā nemaz neesot saņemti brīdinājumi par uzlidojumu.
“Šajā naktī nebija nekādas dūkoņas, nemaz nerunājot par sprādzieniem. Ja kaut kas tāds būtu bijis, simtprocentīgi visa pilsēta to apspriestu,” apgalvoja kāds Valdajas iedzīvotājs. Turklāt vietējie lieliski zina, kad diktators ierodas savā rezidencē — par to liecina helikopteru trokšņi. Tomēr ne vietējā forumā, ne sociālajos tīklos izdevumam neizdevās atrast nekādas ziņas par dronu uzbrukumu.
Pirmais par "uzbrukumu" 29. decembrī publiski paziņoja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, viņam piebalsoja Putina palīgs Jurijs Ušakovs. Lavrovs apgalvoja, ka uz Putina rezidenci esot lidojis 91 drons, visi iznīcināti. Viņš draudēja, ka Krievija noteikti atriebsies un arī pārskatīs “sarunu pozīciju”. “Krievijas Federācijas sarunu pozīcija tiks pārskatīta, ņemot vērā Kijivas režīma galīgo pāreju uz valsts terorisma politiku,” paziņoja Lavrovs. “Krievijas Federācijas bruņotie spēli jau ir noteikuši atbildes trieciena laiku un objektus.” Savukārt Ušakovs pavēstīja, ka Putins telefonsarunā ar Trampu žēlojies ASV prezidentam, ka “faktiski uzreiz” pēc Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunām Floridā Ukraina esot sarīkojusi “teroristisku uzbrukumu” Putina rezidencei, un Tramps esot bijis šokēts. “Kā jau bija teikts, bez šaubām, tas ietekmēs amerikāņu pieeju darbam ar Zelenski, kuram pašreizējā administrācija, kā teica pats Tramps, paldies Dievam, nedeva “tomahaukus”,” par briesmīgajiem ukraiņiem žēlojās Ušakovs. Diktatora padomnieks piebilda, ka kaut gan Putins uzsvēris gatavību cieši sadarboties ar “amerikāņu partneriem”, Kremlis mainīs savu sarunu pozīciju, un izmaiņas skars vairākas vienošanās ar ASV “par Ukrainas noregulējumu”. Putins atsevišķi esot brīdinājis, ka Krievijas atriebība ir neizbēgama. “Amerikāņiem uz to ir jāizturas ar sapratni. Ņemot vērā Kijivas īstenoto valsts terorismu, Krievija nevar rīkoties citādi,” paziņoja Ušakovs.
Zelenskis uzreiz Lavrova apgalvojumus nosauca par meliem un kārtējo izfantazēto ieganstu, lai varētu turpināt bombardēt Kijivu.
«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики». Песков призвал верить на слово российским властям, когда его спросили о вещественных доказательствах атаки БПЛА на резиденцию Путина
«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов…
Savukārt 30. decembrī Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievijai nav jāuzrāda nekādi pierādījumi par apgalvoto Ukrainas uzbrukumu. Šo apgalvojumu viņš argumentējis ar to, ka uzbrukums esot bijis pārāk masveidīgs, lai būtu vajadzīgi kaut kādi pierādījumi. “Es nedomāju, ka šeit ir vajadzīgas kaut kādas liecības, ja tiek īstenots tik masveidīgs dronu uzlidojums, kas tika notriekti un neitralizēti, pateicoties labi noregulētam pretgaisa aizsardzības darbam,” izteicās Peskovs. Viņš komentēja arī Ukrainas prezidenta Vladimira Zelenska paziņojumu, ka Ukraina neesot saistīta ar uzbrukumu Putina rezidencei, to nodēvējot par “absolūti vājprātīgu”. “Mēs redzam, ka pats Zelenskis mēģina to noliegt, daudzi Rietumu mediji, piespēlējot Kijivas režīmam, sāk uzkurināt tēmu, ka tas nemaz nav noticis, taču tas ir absolūti vājprātīgs apgalvojums,” stāstīja Putina runasvīrs.
Peskovs arī atteicās izpaust Putina atrašanās vietu, aizbildinoties ar to, ka, ņemot vērā uzbrukumu viņa rezidencei, Kremļa saimnieka atrašanās vieta nav publiski apspriežama. Viņš piebilda, ka, neskatoties uz to, Putins “kā vienmēr pusnaktī” apsveiks Krievijas iedzīvotājus Jaunajā gadā.
Pats Tramps, kad viņam žurnālisti uzdeva jautājumus par šo uzbrukumu, stāstīja, ka par to uzzinājis no Putina. "Es biju ļoti dusmīgs par to," viņš stāstīja. "Šis nav īstais laiks. Viena lieta ir uzbrukt, jo viņi uzbrūk. Cita lieta ir uzbrukt viņa mājai. Nav īstais laiks to darīt." Uz jautājumu, ka varbūt uzbrukums nemaz nav noticis, Tramps atteica: "Mēs noskaidrosim. Jūs sakāt, ka varbūt uzbrukuma nebija. Pilnīgi iespējams, bet prezidents Putins man šorīt teica, ka notika."
Trump publicly trusted Putin over U.S. intelligence — a moment that stunned Washington.
"You're saying maybe the attack didn't take place? But President Putin told me this morning it did."