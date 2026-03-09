VIDEO: policija uz autoceļa A8 pieķer vairākus autovadītājus, kuri braukuši ar ātrumu virs 150 km/h
Veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, aizvadītajās brīvdienās Valsts policijas amatpersonas fiksējušas 432 ātrumpārkāpējus – vairākiem automašīnu “BMW” vadītājiem šīs brīvdienas beigušās ar transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu vai tiesību izmantošanas aizliegumu, tāpat kāds ātrumpārkāpējs ticis vēl pie pieciem administratīvā pārkāpuma procesiem par citiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Aizvadītajā sestdienā, 7. martā, Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, veicot satiksmes uzraudzību uz autoceļa A8, Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža konstatēja vairākus ātrumpārkāpējus, tostarp kādu automašīnas “BMW” vadītāju, kurš, braucot virzienā no Jaunolaines uz Dalbes pusi, brauca ar 162 km/h. Aprēķinot maksimāli pieļaujamo kļūdu, atļautais braukšanas ātrums tika pārsniegts par 67 km/h. Autovadītājam piemērots naudas sods 900 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegums uz deviņiem mēnešiem.
Turpinot satiksmes uzraudzību, likumsargi fiksēja vēl kādu automašīnas “BMW” vadītāju, kurš vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, brauca ar 177 km/h, tādejādi pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 80 km/h. Autovadītājs tika apturēts un viņam piemērots naudas sods 1700 eiro apmērā un atņemtas tiesības uz 12 mēnešiem.
Aptuveni stundu vēlāk likumsargi fiksēja vēl divus automašīnu “BMW” vadītājus, kuri krietni pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu – vienā gadījumā autovadītājs bija braucis ar 157 km/h, par ko viņam piemēroja naudas sodu un tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem. Otrā gadījumā automašīnas vadītājs brauca ar 155 km/h, par ko viņam piemēroja naudas sodu un tiesību izmantošanas aizliegumu uz trim mēnešiem. Tāpat pret autovadītāju pieņemti vairāki administratīvo pārkāpumu lēmumi, jo veicot dokumentu pārbaudi, likumsargi konstatēja, ka autovadītājam stājies spēkā tiesību izmantošanas aizliegums, kā arī nav samaksāts noteiktajā kārtībā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, transportlīdzeklis nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, nav veikta tā īpašnieka obligātā civiltiesiskā apdrošināšana un transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate.
Valsts policija atgādina, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana rada lielu apdraudējumu gan pašam vadītājam, gan apkārtējiem satiksmes dalībniekiem.