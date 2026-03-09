Sabiedrība
Šodien 14:31
Drāma klinšu ērgļu ligzdā - Spilve atgriezusies Latvijā, bet viņai pievienojies līdz šim neredzēts tēviņš. VIDEO
Aizvadītajā nedēļā, 5. martā, AS “Latvijas valsts mežu” (LVM) nodrošinātajā tiešraides ligzdā atgriezās klinšu ērgļi - šoreiz mātītei Spilvei līdzi bija ieradies šim neredzēts tēviņš ar gredzeniem.
“Mums izdevās nolasīt informāciju no iepriekš neredzētā tēviņa gredzeniem, un konstatējām, ka ērglis kā jaunais putns ligzdā ir gredzenots 2020. gadā Somijā. Acīmredzot līdzšinējais tēviņš Grīslis ir gājis bojā, un neraksturīgi vēlā Spilves atgriešanās ligzdā ir izskaidrojama ar jauna partnera meklējumiem plašā apvidū," norāda ornitologs, LVM vides eksperts Uģis Bergmanis.
6. marta rītā abi ērgļi jau rosījās ligzdā un nesa zarus, varēja novērot arī pārošanās mēģinājumu. Parasti klinšu ērgļi sāk būvēt ligzdu jau janvārī un pirmā ola var tikt iedēta marta pirmajā pusē. 2025. gadā ērgļu pāra Spilves un Grīšļa ligzdā izauga jauns ērglis Meldrs.