FOTO,VIDEO: venecuēlieši visā pasaulē jūsmo par diktatora Maduro gāšanu; arī Kremlis komentējis notikušo
Venecuēlas pilsoņi visā pasaule dalījušies ar priekpilniem video, jūsmojot par diktatora Nikolasa Maduro gāšanu. Tikmēr komentāru par notiekošo savā sabiedrotajā valstī sniedzis arī Kremlis.
Jau ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Savienotās Valstis ir "veiksmīgi veikušas plaša mēroga triecienu pa Venecuēlu". Pēc viņa teiktā, republikas vadonis Nikolass Maduro kopā ar sievu ir "sagūstīti un izvesti no valsts". ASV valsts sekretāra vietnieks Kristofers Landau paudis, ka Maduro "beidzot stāsies tiesas priekšā par saviem noziegumiem".
Notikušais iepriecinājis tūkstošiem Venecuēlas pilsoņu visā pasaulē - sociālajos tīklos izplatītajos video redzams kā iedzīvotāji no Karakasas ēkām noplēš diktatora plakātus, visapkārt skanot sajūsmas saucieniem. Tāpat iedzīvotāji izgājuši ielās Čīlē, Spānijā, ASV un citās valstīs paužot atbalstu diktatora gāšanai.
Venecuēlas iedzīvotāji jūsmo par Maduro režīma krišanu
"Mēs esam brīvi!" sociālajos tīklos norāda kāds iedzīvotājs. "Maduro režīma dēļ tika nogalināti vairāki mani ģimenes locekļi. Esmu atbieglota, ka tas ir galā!" asarām acīs norāda vēl kāda. "Es priecājos par visiem tiem, kas piedzīvo šo brīdi," norāda kāds cits, paužot skumjas par tiem, kas režīma dēļ dzīvību zaudēja.
A Venezuelan woman who says she lost several family members to the now-deposed Maduro government reacts happily with gratitude to the news of his removal. #VenezuelaLibre pic.twitter.com/vMSC4CtTeR— Rohit Sharma 🇺🇸🇮🇳 (@DcWalaDesi) January 3, 2026
Krievijas ārlietu ministrija par notikušo pauž nosodījumu
Tikmēr Venecuēlas sabiedrotās Krievijas Ārlietu ministrija par notikušo paudusi nosodījumu nodēvējot notikušo par "bruņotu agresiju". "Iegansti, kas tika minēti šo darbību attaisnošanai, nav pieņemami. Ideoloģiski pamatots naids ir guvis virsroku pār praktisku pragmatismu un vēlmi veidot attiecības, kas balstītas uz uzticēšanos un paredzamību," paziņojumā norādīja Krievijas Ārlietu ministrija.
"Mēs atkārtoti apliecinām savu solidaritāti ar Venecuēlas tautu un paužam atbalstu Bolivāra vadības [politiska kustīa un valdīa Venecuēlā, kas uzsver valsts kontroli pār tās resursiem, u.c.] izvēlētajam kursam valsts nacionālo interešu un suverenitātes aizsardzībai," paziņoja Ārlietu ministrija.
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka Amerikas armija veikusi "plaša mēroga triecienu" pret Venecuēlu, apgalvojot, ka Venecuēlas līderis Nikolass Maduro un viņa sieva tikuši sagūstīti. Komentāros laikrakstam The New York Times neilgi pēc paziņojuma Tramps slavēja to, ko viņš nosauca par "izcilu operāciju". "[Tas notika pateicoties] labai plānošanai un daudz lieliskiem, lieliskiem karavīriem un lieliskiem cilvēkiem," viņš sacīja. "Tā bija izcila operācija."
Tikmēr Krievijas Ārlietu ministrija pieprasījusi sniegt ziņas par Maduro atrašanās vietu. Tā paziņoja, ka viņa sagūstīšana būtu "nepieņemama iejaukšanās neatkarīgas valsts suverenitātē".
Bet saskaņā ar CNN ziņoto, Venecuēlas aizsardzības ministrs Vladimirs Padrino Lopess norādījis, ka ASV uzbrukums skāris pilsētu teritorijas visā Venecuēlā. "Šī invāzija ir lielākais pāridarījums, ko valsts ir piedzīvojusi," sacīja Lopess, solot, ka Venecuēla pretošoties ārvalstu karaspēka klātbūtnei valstī.
Jauns.lv jau iepriekš ziņoja, ka Maduro pie varas nāca 2013. gadā - viņš tika ievēlēts ar 1,5% pārsvaru pār savu sāncensi Henriku Kaprilesu, ļoti aizdomīgos apstākļos. 2015. gadā notika Venēcijas parlamenta vēlēšanas, kurā Maduro partija pārliecinoši zaudēja - publiskās aptaujas liecināja, ka 80% tautas vēlas jaunu valdību un Maduro popularitātes reitingi bija noslīdējuši zem 10%.
2016. gada oktobrī demonstrācijās Karakasā ielās izgāja vairāk nekā miljons cilvēku, bet 2017. gada aprīlī aptuveni trīs miljoni cilvēku, kas pieprasīja Maduro atkāpšanos. Bet viņa režīms demonstrantus apslāpēja ar snaiperu palīdzību. Eiropas Savienība (ES) jau vairākkārt pavēstījusi, ka neuzskata Maduro par leģimitīvu valsts vadītāju un norādījusi, ka viņa režīms grauj demokrātiskās vērtības.