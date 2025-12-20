FIFA miera balvu saņēmušais Tramps pieļauj karu ar Venecuēlu
ASV prezidents Donalds Tramps pieļāvis kara iespējamību ar Venecuēlu, savukārt valsts sekretārs Marko Rubio piektdien apsolīja īstenot šīs valsts naftas resursu blokādi.
Intervijā telekanālam "NBC News" uz jautājumu par karu ar Venecuēlu Tramps atbildēja: "Es to neizslēdzu, nē."
Tramps atteicās pateikt, vai viņš vēlas gāzt prezidentu Nikolasu Maduro, par kuru kādā no iepriekšējām intervijām bija teicis, ka viņa "dienas ir skaitītas".
"Viņš precīzi zina, ko es gribu," atbildēja Tramps. "Viņš to zina labāk nekā jebkurš cits."
Rubio piektdien preses konferencē Valsts departamentā vairākkārt tika uzdoti jautājumi par Venecuēlu, taču viņš atteicās skaidri atbildēt, vai ASV tiecas gāzt Maduro, taču solīja turpināt spiedienu.
"Ir skaidrs, ka pašreizējais "status quo" ar Venecuēlas režīmu Amerikas Savienotajām Valstīm nav pieņemams," sacīja Rubio.
"Tāpēc, jā, mūsu mērķis ir mainīt šo dinamiku, un tāpēc prezidents dara to, ko viņš dara," viņš teica.
ASV mēnešiem ilgi ir pastiprinājusi savu militāro klātbūtni Karību jūrā, izskaidrojot to ar mērķi apkarot narkotiku kontrabandu Latīņamerikā. Venecuēla uzskata šo operāciju par spiediena kampaņu valsts kreisā prezidenta Nikolasa Maduro gāšanai, kuru ASV un daudzas citas valstis neuzskata par leģitīmu prezidentu.
Zīmīgi, ka 5. decembrī ASV prezidents Donalds Tramps ieguva jauno Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) miera balvu, kuras mērķis ir "novērtēt to personu milzīgos centienus, kuri apvieno cilvēkus, sniedzot cerību nākamajām paaudzēm". Tramps atklāti cīnījās arī par Nobela Miera prēmiju. Nobela miera balva šogad tika piešķirta Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado, kura neilgi pēc balvas paziņošanas paziņoja, ka daļēji to velta Trampam par "viņa apņēmīgo atbalstu mūsu lietai". Mačado saņems balvu tradicionālajā Nobela Miera prēmijas pasniegšanas ceremonijā Oslo, Norvēģijā, 10. decembrī.