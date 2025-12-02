ASV aicinājušas Venecuēlas līderi Maduro bēgt uz Krieviju
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien apstiprināja, ka viņam nesen bijusi tālruņa saruna ar Venecuēlas līderi Nikolasu Maduro.
“Es neteiktu, ka saruna bija laba vai slikta. Tā bija telefonsaruna,” Tramps svētdien sacīja žurnālistiem prezidenta lidmašīnā “Air Force One”. Medijs "The New York Times" ziņoja, ka Tramps un Maduro apsprieduši iespējamu tikšanos, bet "The Wall Street Journal" informēja, ka sarunā apspriesti arī amnestijas noteikumi gadījumā, ja Maduro atkāptos no amata.
Tikmēr republikāņu senators Markveins Malins svētdien medija "CNN" raidījumā “State of the Union” atklāja, ka ASV Maduro piedāvājušas iespēju pamest valsti un doties uz Krieviju vai citviet.
Lai gan Tramps publiski nav izteicis tiešus draudus Maduro, viņš pēdējās dienās paziņojis, ka ASV sauszemes operācija pret Venecuēlas "narkotiku kontrabandu sāksies jau pavisam drīz". Tāpat viņš paziņojis, ka Venecuēlas gaisa telpa uzskatāma par slēgtu un nosūtījis uz Karību jūras reģionu ASV karakuģus. Tikmēr Venecuēla mobilizējusi savu armiju un Krievija uz Karakasu ir transportējusi jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas "Pantsir-S1" un "Buk-M2E".
Reaģējot uz ASV militāro klātbūtni, Maduro nosūtījis vēstuli Naftas eksportētājvalstu organizācijai (OPEC), kuras dalībvalsts Venecuēla ir, lūdzot “apturēt šo [Amerikas] agresiju, kas tiek gatavota ar arvien lielāku spēku”. Vašingtona “mēģina sagrābt Venecuēlas milzīgās naftas rezerves — lielākās pasaulē — izmantojot militāru spēku,” Maduro rakstīja vēstulē.
Kopš septembra ASV veikusi vairākus triecienu pret, kā tā apgalvo, naktoriku kontrabandas kuģiem Klusajā okeānā. Pierādījumi par to, ka kuģi tiešam nodarbojušies ar kontrabandu nav sniegti. Šajos triecienos nogalināti vismaz 83 cilvēki.
ASV mediji piektdien ziņoja, ka septembrī vienā no triecieniem ASV armija veikusi atkārtotu uzbrukumu vienam no kuģiem, kurā nogalināti cilvēki, kas izdzīvoja no sākotnējā trieciena. Medijs "The Washington Post" un "CNN" vēstīja, ka aizsardzības ministrs Pīts Hegsets deva pavēli “nogalināt visus”, taču Tramps svētdien sacīja, ka Hegsats šāda rīkojuma došanu noliedzis.
“Mēs to izmeklēsim, bet nē, es nebūtu vēlējies otro triecienu,” žurnālistiem norādīja Tramps. “Pīts teica, ka nav devis pavēli nogalināt tos divus vīriešus.” Venecuēlas likumdošanas sapulces vadītājs Horhe Rodrigess sacīja, ka svētdien ticies ar triecienos nogalināto venecuēliešu radiniekiem. Jautāts par ziņām par Hegsata pavēli, viņš sacīja: “Ja būtu izsludināts karš, mēs notikušo sauktu par kara noziegumu. Tā kā karš nav izsludināts, tas, kas notika… var tikt raksturots tikai ar vienu vārdu - slepkavība."
Jau ziņots par Maduro aizdomīgo ceļu pie varas un demonstrantu apspiešanu ar snaiperu palīdzību. Šobrīd Venecuēlā zem nabadzības sliekšņa dzīvo vairums iedzīvotāju, lai gan naftas rezervju ziņā tā ir bagātākā valsts pasaulē uz vienu iedzīvotāju.