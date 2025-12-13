Kamēr ASV pastiprina spiedienu Venecuēlā, Maduro draugi - Krievija un Ķīna - aizdomīgi klusē
Venezuelas diktatoram Nikolasam Maduro, kurš gadiem ilgi varēja paļauties uz Krievijas un Ķīnas atbalstu, šodien nākas saskarties ar neērtu realitāti – viņš palicis gandrīz viens. Kamēr ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija Karību reģionā izvieto savus militāros spēkus, notriecot laivas un aizturot naftas tankkuģi, Pekina un Maskava aprobežojas ar simbolisku retoriku.
“Šoreiz Maduro ir pilnīgi viens,” secina Kolumbijas politologs Vladimirs Rouvinskis. "Krievija un Ķīna var turpināt kritizēt ASV iejaukšanos reģionā, taču tās nevēlas iet tālāk."
Pēdējā laikā Krievija un Ķīna vairs nesniedz reālu militāru vai finansiālu palīdzību Venecuēlai, kas agrāk tika uzskatīta par pašsaprotamu. “Nav iemesla, kādēļ Krievijai vai Ķīnai šodien vajadzētu līdz galam aizstāvēt Venecuēlu, ņemot vērā Krievijas karu Ukrainā un Ķīnas vēlmi saglabāt attiecības ar Trampu,” pauž Čīles "Andresa Bello" universitātes Ķīnas studiju centra direktors Fernando Rejess Mata.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Maskava ir ieguldījusi milzīgus resursus konfliktā, radot slodzi gan savām finansēm, gan militārajām spējām. Tā ir saskārusies arī ar plašām Rietumu sankcijām. Tas atstāj mazāk resursu sabiedrotajiem, kas iepriekš guva labumu no Kremļa atbalsta.
Kā ziņo "The Washington Post" Maduro oktobra beigās lūdza militāru palīdzību gan Maskavai, gan Pekinai, un Krievijas Ārlietu ministrijas vietnieks Sergejs Rjabkovs gan apliecināja atbalstu valss režīmam un aicināja Trampu nesasināt situāciju, taču nekādi konkrēti soļi paziņojumam nav sekojuši. “Krievija neriskēs ar papildu sankcijām, un Ķīna neriskēs ar jauniem tarifiem, lai aizstāvētu Maduro,” uzsver Rouvinskis. Tikmēr Ķīna šobrīd aprobežojas ar nosodījumu un cer uz stabilām attiecībām ar jebkuru nākamo valdību, kad Maduro kritīs.
Eksperti uzsver, ka Venecuēlas smagā ekonomiskā situācija un sabrukušā naftas industrija vēl vairāk attur Ķīnu no ieguldījumiem valstī. Tā vietā Pekina koncentrējas uz iepriekšējo aizdevumu atgūšanu. “Ķīna ir gatava sadarboties ar jebkuru valdību, kas nāks pēc Maduro,” norāda Rouvinskis. Arī Mata rezumē, ka ne Maskava, ne Pekina vairs nav gatavas aktīvi aizstāvēt režīmu, kas “faktiski ir zaudējis sabiedrības atbalstu”.