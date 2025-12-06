Maduro sarunā ar Trampu pieprasījis trīs prasību izpildi apmaiņā pret aiziešanu no varas
Vašingtona ir gatava garantēt Maduro un viņa ģimenes drošu izceļošanu no Venecuēlas, taču diktators ir pieprasījis papildu nosacījumus.
Saspringtas sarunas laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu 21. novembrī Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro apmaiņā pret atkāpšanos pieprasīja trīs prasības.
Saskaņā ar "The Telegraph" sniegto informāciju, atsaucoties uz avotiem, diktators apsvēra iespēju atkāpties no amata, taču vēlējās saglabāt savu finansiālo un juridisko drošību. Viņš pieprasīja, lai viņam no personīgajiem līdzekļiem tiktu atstāti 200 miljoni dolāru, lai viņa biedriem tiktu piešķirta amnestija un lai viņam tiktu dota iespēja rast patvērumu draudzīgā valstī.
Galvenais domstarpību punkts, pēc avota teiktā, bija Venecuēlas līdera prasība pēc amnestijas aptuveni 100 augsta ranga amatpersonām, kas ir lojālas viņa režīmam. Turklāt Tramps un Maduro nepiekrita attiecībā uz pārejas valdības izveidi Venecuēlā, kā arī uz to, kur diktators varētu doties.
Saskaņā ar publikāciju Tramps piedāvāja Maduro patvērumu Krievijā vai Ķīnā, bet Maduro uzstāja uz palikšanu Rietumu puslodē, piemēram, Kubā. Sarunu laikā tika apspriesta arī trešā iespēja – Katara, kas varētu būt kalpojusi kā kompromiss.
"Tramps teica Maduro, ka viņam un viņa ģimenei tiks garantēta droša izceļošana no Karakasas, ja viņš drīz dosies prom, taču ASV noraidīja Maduro prasības, kas ietvēra juridisko amnestiju, ASV sankciju atcelšanu pret viņu un vairāk nekā 100 Venecuēlas amatpersonām, kā arī 200 miljonu dolāru maksājumu," teikts rakstā.
Rakstā arī norādīts, ka pēc tam, kad ASV atteicās izpildīt šīs prasības, Maduro demonstratīvi rīkoja mītiņu Karakasā, dejojot rozā kreklā savu atbalstītāju priekšā. Analītiķi uzskata, ka Venecuēlas diktators, visticamāk, nepadosies Vašingtonas spiedienam un nepametīs valsti. Viņi uzskata, ka amerikāņu draudi tikai stiprinās Venecuēlas armijas lojalitāti Maduro.
Rakstā citēts Venecuēlas vēsturnieks Pomona Migels Tinkers Salass, kurš uzskata, ka Maduro bēgšana no valsts vai viņa gāšana varētu radīt haosu Venecuēlā. Viņš apgalvo, ka problēma nav tajā, kas aizstās Maduro, bet gan tajā, kā panākt vienprātību starp dažādajām frakcijām, kas pašlaik pastāv valstī.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio veicina ideju par Maduro patvēruma piešķiršanu Katarā. Turklāt atklājies, ka Venecuēlas diktators ASV spiediena ietekmē ir pastiprinājis savas personīgās drošības pasākumus. Mediju ziņojumi liecina, ka viņš regulāri maina savu mājokli un mobilos tālruņus.
ASV pastiprinājušas kampaņu pret narkotiku kontrabandu
ASV pastiprinājušas militāro klātbūtni Karību jūras ūdeņos savā kampaņā pret narkotiku kontrabandas operācijām.
ASV spēki pēdējos mēnešos veikuši vairāk nekā 20 uzbrukumus narkotiku kontrabandas kuģiem Karību jūrā un Klusajā okeānā, nogalinot vismaz 87 cilvēkus.
Maduro paziņojis, ka ASV spēki Karību jūrā sasniedz 15 000 karavīru un 14 karakuģus. Arī ASV medijos ir izskanējuši līdzīgi dati.
ASV neuzskata Maduro par likumīgu prezidentu. Tāpat kā Eiropas Savienība un daudzas Latīņamerikas valstis, tās apšauba 2024. gada prezidenta vēlēšanu oficiālos rezultātus.
ASV arī apsūdz Venecuēlu par saistību ar narkotiku tirdzniecību. Venecuēla to noliedz.