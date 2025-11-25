Trampa administrācija pasludina Venecuēlas prezidentu Maduro par ārvalstu teroristu organizācijas locekli
Amerikas Savienotās Valstis (ASV) oficiāli pasludinājušas Venecuēlas grupējumu "Cartel de los Soles" par ārvalstu teroristu organizāciju. Saskaņā ar ASV ziņojumu, grupā darbojas Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un citas augsta ranga amatpersonas.
Saskaņā ar ASV Valsts sekretāra Marko Rubio teikto, "Cartel de los Soles" pasludināta par ārvalstu teroristu organizāciju (FTO) saistībā ar tīkla iespējamo lomu nelegālu narkotiku importēšanā ASV. Tikmēr ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets ceturtdien intervijā medijam "One America News Network" paziņoja, ka šis solis "pavērs ASV veselu virkni jaunu iespēju".
Kamēr ASV amatpersonas apsūdz "Cartel de los Soles" sadarbībā ar Venecuēlas bandu "Tren de Aragua", ko Vašingtona tur aizdomās par narkotiku kontrabandu uz ASV, Venecuēlas amatpersonas norāda, ka tāds "Cartel de los Soles" nemaz neeksistē.
“Venecuēla kategoriski, stingri un absolūti noraida ASV Valsts departamenta sekretāra Marko Rubio jauno un absurdo izdomājumu, kurā neesošā organizācija “Cartel de los Soles” tiek pasludināta par teroristu organizāciju,” savā kontā vietnē "Telegram" paziņojis Venecuēlas ārlietu ministrs Ivans Gils.
Maduro un viņa valdība vienmēr stingri noliegusi jebkādu iesaistīšanos narkotiku kontrabandā un apsūdzējusi ASV centienos mainīt režīmu valstī, lai pārņemtu kontroli pār Venecuēlas dabas resursiem, īpaši tās bagātīgajām naftas rezervēm. "Viņi vēlas Venecuēlas naftas un gāzes rezerves. Par velti, nemaksājot. Viņi vēlas Venecuēlas zeltu. Viņi vēlas Venecuēlas dimantus, dzelzi, boksītu. Viņi vēlas Venecuēlas dabas resursus," valsts televīzijā norādīja Venecuēlas viceprezidente Delsija Rodrigesa.
ASV armija uz reģionu operācijas "Southern Spear” ietvaros nosūtījusi vairāk nekā duci karakuģu un 15 000 karavīru. Apvienoto štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Dens Keins un viņa vecākais padomnieks Deivids Isoms pirmdien apmeklēs Puertoriko, lai pateiktos karavīriem, kas atbalsta ASV misijas Karību jūrā.
Oficiāli Trampa administrācija apgalvo, ka tā strādā, lai samazinātu nelegālās migrantu un narkotiku plūsmas, taču režīma maiņa ir iespējama šo centienu blakusparādība. Saskaņā ar ASV amatpersonas teikto, Tramps cer, ka uz Venecuēlas valdību izdarītais spiediens būs pietiekams, lai piespiestu Maduro atkāpties, neveicot tiešas militāras darbības.
Pēc ASV paziņojuma par pastiprinātu militāro aktivitāti pie Venecuēlas, sešas galvenās aviokompānijas apturējušas lidojumus uz Dienvidamerikas valsti. "Draudi varētu radīt potenciālu risku lidmašīnām visos augstumos, tostarp pārlidojuma laikā, lidojuma ielidošanas un izlidošanas fāzēs," paziņoja ASV Federālā aviācijas pārvalde.