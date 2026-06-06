Rinkēvičs brīdina, ka uzbrukums Baltijai ietekmēs visu NATO
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs raidorganizācijai "TVP World" pavēstījis, ka NATO ir jābūt gatavai sliktākajiem scenārijiem, jo Krievija joprojām ir bīstama un neparedzama, pat laikā, kad jaunas diplomātiskās iniciatīvas cenšas atdzīvināt sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā.
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs ar interviju raidorganizācijai "TVP World" dalījies savā "X" kontā.
Intervijā "TVP World" raidījumam "On the Record" viņš sacīja, ka jebkurš Krievijas uzbrukums Latvijai, Lietuvai vai Igaunijai nav jāuztver kā drauds tikai Baltijas reģionam, bet gan kā uzbrukums NATO un Eiropas Savienībai kopumā.
"Ja notiek uzbrukums Baltijas valstīm, tas ir uzbrukums NATO un Eiropai," sacīja Rinkēvičs, piebilstot, ka šādā scenārijā neizbēgami iesaistītos Polija, Vācija, Apvienotā Karaliste un visi pārējie NATO sabiedrotie.
Latvian president warns attack on Baltics would affect all of NATOhttps://t.co/FhRsUG7Hes— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 6, 2026
NATO austrumu flangs
Rinkēvičs apgalvoja, ka Krievijas nākamo soli ir grūti paredzēt, norādot, ka Maskavai nav izdevies panākt izšķirošu uzvaru Ukrainā, saskaroties ar pieaugošu ekonomisko spiedienu un iekšzemes neapmierinātības pazīmēm, kas padara militāro gatavību būtisku. "Jo labāk mēs būsim sagatavoti, jo mazāk mēs parādīsim, ka esam nobijušies," viņš teica.
Prezidents sacīja, ka Latvija cieši sadarbojas ar Ukrainu aizsardzības sadarbības jomā, tostarp tādās jomās kā dronu un pretdronu spējas, un ka viņš sagaida, ka drīzumā tiks pabeigts atsevišķs Latvijas un Ukrainas aizsardzības līgums.
Viņš sacīja, ka Amerikas Savienotās Valstis joprojām ir "neaizstājamas" Eiropas drošībai, taču piebilda, ka Eiropai ir vairāk jāiegulda savā aizsardzībā un jāpadziļina reģionālā sadarbība starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, Poliju un Vāciju.
Ukrainas sarunas
Pievēršoties Ukrainai, Rinkēvičs sacīja, ka prezidenta Volodimira Zelenska nesenajā atklātajā vēstulē Vladimiram Putinam, kurā viņš ierosināja atjaunot tiešas sarunas, tika sniegta spēcīga Krievijas nostājas analīze un izklāstīti Kijivas nosacījumi iespējamam pamieram.
Tomēr viņš brīdināja negaidīt tūlītēju izrāvienu.
"Šobrīd mana personīgā sajūta ir tāda, ka mēs vēl neesam nonākuši brīdī, kad Krievija ir gatava būtiski mainīt savu rīcību un sēsties pie sarunu galda," viņš teica, atkārtojot savus iepriekšējos izteikumus, ka jēgpilnas sarunas ir maz ticamas, kamēr Maskava nejutīs, ka zaudē karu.
Rinkēvičs apgalvoja, ka Kremlis, iespējams, ir kļūdījies, pieņemot, ka var apiet Kijivu un meklēt labvēlīgus nosacījumus citur, un sacīja, ka Eiropai ir jāturpina atbalstīt Ukrainu un jāuztur sankcijas pret Krieviju.
Viņaprāt, jebkurš mēģinājums sarunās atstumt Ukrainu malā neizdosies.