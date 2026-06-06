Rīgā no Daugavas izcelts bojāgājušais
Foto: Edijs Pālens/LETA
Glābēji bojāgājušo nodevuši Valsts policijas darbiniekiem.
112

Rīgā no Daugavas izcelts bojāgājušais

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Piektdien Rīgā no Daugavas izcelts bojāgājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Rīgā no Daugavas izcelts bojāgājušais ...

Bojāgājušais nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 55 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, tostarp divus uz meža ugunsgrēkiem, 26 uz glābšanas darbiem, bet vēl 18 izsaukumi bija maldinājumi.

Aizvadītajā diennaktī nav reģistrēti ugunsgrēki, kuros izglābti, cietuši vai bojā gājuši cilvēki.

Tēmas

VUGDRīgaValsts policijaDaugava

Citi šobrīd lasa