Glābēji bojāgājušo nodevuši Valsts policijas darbiniekiem.
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Šodien 09:45
Rīgā no Daugavas izcelts bojāgājušais
Piektdien Rīgā no Daugavas izcelts bojāgājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Bojāgājušais nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 55 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, tostarp divus uz meža ugunsgrēkiem, 26 uz glābšanas darbiem, bet vēl 18 izsaukumi bija maldinājumi.
Aizvadītajā diennaktī nav reģistrēti ugunsgrēki, kuros izglābti, cietuši vai bojā gājuši cilvēki.