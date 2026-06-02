Rinkēvičs: Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā ir Latvijas drošības interesēs
Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā (ES) būtu Latvijas un visas Eiropas drošības interesēs, uzsvēra Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, otrdien Rīgas pilī tiekoties ar Ukrainas premjerministri Jūliju Sviridenko.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, tikšanās laikā puses pārrunāja abu valstu divpusējās attiecības, Ukrainas integrāciju ES, Latvijas atbalstu Ukrainai, kā arī militāro sadarbību starp Latviju un Ukrainu, tai skaitā, lai mazinātu bezpilota lidaparātu radīto apdraudējumu Latvijas gaisa telpā.
Sarunā Rinkēvičs pauda Latvijas atbalstu Ukrainas integrācijai ES un iespējami ātrai iestāšanās sarunu atvēršanai. Viņš uzsvēra, ka Latvija atbalsta kritērijos balstītu Ukrainas integrāciju ES. Latvijas prezidents akcentēja, ka, ņemot vērā Ukrainas aizsardzības spējas, Ukrainas eirointegrācija ir Latvijas un visas Eiropas drošības interesēs.
"Novērtējam Ukrainas apņēmību un paveikto darbu reformu īstenošanā, neraugoties uz pastāvīgajiem Krievijas militārajiem uzbrukumiem. Vienlaikus izšķiroši svarīgi ir rezultatīvi turpināt reformas, īpaši tiesiskuma jomā," pauda Latvijas prezidents.
Rinkēvičs apliecināja, ka Latvija turpinās visa veida atbalstu Ukrainai, plānots arī padziļināt sadarbību starp Latviju un Ukrainu aizsardzības jomā. Viņa vērtējumā Ukrainas ražotais bruņojums un bezpilota lidaparāti ir pārbaudīti un sevi apliecinājuši kaujas laukā.
"Latvijas interesēs ir padziļināt sadarbību ar Ukrainu aizsardzības jomā, pārņemot Ukrainas pieredzi aizsardzības industrijas attīstīšanā un integrēšanā bruņotajos spēkos, kā arī veidojot sadarbību starp abu valstu aizsardzības industrijām," pauda Latvijas prezidents, uzsverot, ka Latvija turpinās sniegt atbalstu Ukrainas enerģētikas sektoram.
Jau rakstīts, ka pirmdien un otrdien Latviju vizītē apmeklē Ukrainas premjerministre. Pirmdien viņa tikās ar Ministru prezidentu Andri Kulbergu (AS), piedaloties pavadošajām delegācijām.