Armēnija paziņo, kas sagaida pilsoņus, kuri ieradīsies no Krievijas, lai balsotu pret Pašinjanu
Armēnijas varasiestādes brīdinājušas, ka tiem valsts pilsoņiem, kas ieradīsies no Krievijas, lai svētdien paredzētajās parlamenta vēlēšanās par kukuļiem balsotu par proeiropeiskā premjerministra Nikola Pašinjana konkurentiem, būs sekas.
Tie valsts pilsoņi, kas ieradīsies no Krievijas, lai svētdien paredzētajās parlamenta vēlēšanās par kukuļiem balsotu par proeiropeiskā premjerministra Nikola Pašinjana konkurentiem, tiks nosūtīti uz 25 dienas ilgām militārajām mācībām.
Videoierakstu ar šādu brīdinājumu šonedēļ platformā "Facebook" publicējis premjerministra administrācijas vadītāja vietnieks Tarons Čahojans. Viņš piebildis, ka tie, kas atteiksies, tiks saukti pie kriminālatbildības.
Par to paziņojis arī valdošās partijas "Pilsoniskais līgums" priekšsēdētāja vietnieks, ekonomikas ministrs Gevorgs Papojans.
Savukārt portāls "News.am" ziņo, ka militārā policija pārbaudījusi vīriešus, kas ieradušies Erevānas lidostā, un izsniegusi viņiem pavēstes par militāro apmācību. Militārā policija apstiprināja, ka tā "palīdzēja kara komisariātiem militārajam dienestam pakļauto personu reģistrācijas procesā, iesaukšanā obligātajā militārajā dienestā un iesaistīšanā rezervistu apmācībā".
Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz avotiem, maija beigās ziņoja, ka Krievijas amatpersonas apspriež plānu nosūtīt Krievijā dzīvojošos Armēnijas pilsoņus uz dzimteni, lai viņi parlamenta vēlēšanās balsotu par Pašinjana konkurentiem. Armēnijas premjerministra administrācijas vadītāja vietnieks videoierakstā sacīja, ka Krievijas iestādes apmaiņā pret kukuļiem pieprasa balsot par uzņēmēja Samvela Karapetjana partiju "Stiprā Armēnija". Karapetjanam ir ciešas saites ar Krieviju.
Līdz maija vidum Kremlis bija sadalījis kvotas Krievijas reģioniem, cik daudz Armēnijas pilsoņu no katra no tiem sūtīt.
Tuvojoties vēlēšanām, Krievija, kas ir neapmierināta ar Pašinjana īstenoto prorietumniecisko kursu, pastiprinājusi spiedienu uz Armēniju un cita starpā noteikusi ierobežojumus pārtikas importam no Armēnijas.
Saskaņā ar "Reuters" un tīmekļa izdevuma "The Insider" informāciju pērn oktobrī Kremlis izveidoja īpašu struktūru "Stratēģiskās sadarbības un partnerības direktorāts", lai pārraudzītu ietekmes operācijas Armēnijā.
Kampaņās iesaistīts botu tīkls "Štorm 1516", kas ir pazīstams ar viltus ziņu izplatīšanu Rietumos. Tas ir saistīts ar Krievijas militāro izlūkdienestu GRU.