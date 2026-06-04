Patvertnes Kurzemē: Dienvidkurzeme, Kuldīga, Saldus, Talsi, Tukums, Ventspils
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā jau 2022. gadā gan Latvijas valdība, gan citas institūcijas mudināja atjaunot un ierīkot patvertnes, lai būtu iespējams paglābties no agresorvalsts uzlidojumiem. Jauns.lv turpina skaidrot, kā ir ar patvertņu pieejamību mūsu valsts novados. Ceturtajā stāstā par to, kā šajos vairāk nekā četros gados ir veicies ar patvertņu ierīkošanu ir veicies Kurzemē – Kuldīgā, Saldū, Dienvidkurzemē, Talsos, Tukumā un Ventspilī.
Aptaujājot visas valsts pašvaldības, Jauns.lv konstatēja, ka situācija ir visnotaļ bēdīga. Nav pat skaidrs, cik to nepieciešams un daudzviet pilnvērtīgas III kategorijas patvertnes, kas atbilst minimālajām prasībām, plānots izveidot tikai 2028. gada sākumā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība uzsver: “Gan Dienvidkurzemes novada, gan visas valsts priekšrocība ir lielais viensētu skaits, kas potenciāla apdraudējuma gadījumā ir stratēģiski mazāk interesants mērķis agresoram. Šī reģionālā īpatnība ir jāizmanto – ja iedzīvotājiem pašiem nav savu lauku māju, ir vērtīgi jau laikus atjaunot saziņu ar radiem un draugiem laukos, lai briesmu gadījumā būtu droša vieta, kurp doties prom no pilsētām.” Kuldīgas novadā patvertņu tīkls nav pietiekams, tādēļ optimālas civilās aizsardzības infrastruktūras nodrošināšanai novadā būtu nepieciešams izveidot vismaz vēl tikpat daudz patvertņu, cik jau ir noteiktas šobrīd (tas ir – ap 20).
Saldus novada pašvaldībā uzsver, ka patvertņu izbūve un pielāgošana prasa ievērojamus finanšu resursus, tādēļ pašvaldībām būtisks ir valsts un Eiropas Savienības fondu atbalsts. Talsu novada pašvaldībā teic, ka vietējie iedzīvotāji jautā, kas jādara, un, kur jāiet apdraudējuma gadījumos. Tomēr skaidras izpratnes par to nav. Tukuma novadā tikai maija otrajā pusē noslēdzās pieteikumu pieņemšana iepirkumam par 11 patvertņu pielāgošanu III kategorijas prasībām (projekta kopējās izmaksas tiek lēstas ap pusmiljonu eiro.
Ventspils pilsētā ir apzinātas 16 adreses pašvaldības īpašumos, kuros varētu ierīkot patvertnes, bet oficiālajā “krīzes kartē” tās nav norādītas. Vietvara norāda, ka tās aplikācijā “112” norādīs tikai tad, kad tās tiks pieņemtas ekspluatācijā kā atbilstoši sagatavotas un aprīkotas patvertnes, bet “pieejamais finansējums ir nepietiekams”. Kad šīs patvertnes būs nodotas ekspluatācijā, tajās vietas pietiks katram piektajam ventspilniekam. Ventspils novada desmit patvertnēs vietas pietiek tikai ap 8% novada iedzīvotāju.
Lasiet Kurzemes pašvaldību viedokļus un komentārus par patvertņu ierīkošanu: