Patvertnes Zemgalē: Bauska, Dobele, Jelgava
Foto: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Jelgavā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes pagrabstāvā, ieguldot vairāk nekā 120 000 eiro, izveidota pilnībā aprīkota patvertne līdz pat 220 cilvēkiem.
Sabiedrība

Patvertnes Zemgalē: Bauska, Dobele, Jelgava

Elmārs Barkāns

Jauns.lv

Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā jau 2022. gadā gan Latvijas valdība, gan citas institūcijas mudināja atjaunot un ierīkot patvertnes, lai būtu iespējams paglābties no agresorvalsts uzlidojumiem. Jauns.lv turpina skaidrot, kā ir ar patvertņu pieejamību mūsu valsts novados. Trešajā stāstā pēta, kā šajos vairāk nekā četros gados ir veicies ar patvertņu ierīkošanu ir veicies Zemgalē – Bauskas un Dobeles novados, kā arī Jelgavā.

Patvertnes Zemgalē: Bauska, Dobele, Jelgava...

Diemžēl, aptaujājot visas valsts pašvaldības, Jauns.lv konstatēja, ka situācija ir visnotaļ bēdīga. Nav pat skaidrs, cik to nepieciešams un daudzviet pilnvērtīgas III kategorijas patvertnes, kas atbilst minimālajām prasībām, plānots izveidot tikai 2028. gada sākumā.

Bauskas novada pašvaldība norāda: “Civilās aizsardzības jomā būtiski uzsvērt, ka ikviena valsts iedzīvotāja pienākums ir pirmām kārtām rūpēties par savu un savas ģimenes drošību, izvērtējot arī privātās iespējas patvēruma nodrošināšanai. Pašvaldības iespējas ir ierobežotas, tādēļ patvertņu sistēmas attīstība notiek pakāpeniski un atbilstoši pieejamajiem resursiem.” Dobeles novada pašvaldība tikai jūnijā izsludinās publisko iepirkumu par būvdarbu veikšanu patvertņu ierīkošanai. Jelgavas pilsētā pirms nedēļas - 27. maijā noslēdzās pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš, lai izveidotu 12 patvertnes, kurās kopumā būs vietas 5807 cilvēkiem.

Lasiet Zemgales pašvaldību viedokļus un komentārus par patvertņu ierīkošanu:

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