Patvertnes Zemgalē: Bauska, Dobele, Jelgava
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā jau 2022. gadā gan Latvijas valdība, gan citas institūcijas mudināja atjaunot un ierīkot patvertnes, lai būtu iespējams paglābties no agresorvalsts uzlidojumiem. Jauns.lv turpina skaidrot, kā ir ar patvertņu pieejamību mūsu valsts novados. Trešajā stāstā pēta, kā šajos vairāk nekā četros gados ir veicies ar patvertņu ierīkošanu ir veicies Zemgalē – Bauskas un Dobeles novados, kā arī Jelgavā.
Diemžēl, aptaujājot visas valsts pašvaldības, Jauns.lv konstatēja, ka situācija ir visnotaļ bēdīga. Nav pat skaidrs, cik to nepieciešams un daudzviet pilnvērtīgas III kategorijas patvertnes, kas atbilst minimālajām prasībām, plānots izveidot tikai 2028. gada sākumā.
Bauskas novada pašvaldība norāda: “Civilās aizsardzības jomā būtiski uzsvērt, ka ikviena valsts iedzīvotāja pienākums ir pirmām kārtām rūpēties par savu un savas ģimenes drošību, izvērtējot arī privātās iespējas patvēruma nodrošināšanai. Pašvaldības iespējas ir ierobežotas, tādēļ patvertņu sistēmas attīstība notiek pakāpeniski un atbilstoši pieejamajiem resursiem.” Dobeles novada pašvaldība tikai jūnijā izsludinās publisko iepirkumu par būvdarbu veikšanu patvertņu ierīkošanai. Jelgavas pilsētā pirms nedēļas - 27. maijā noslēdzās pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš, lai izveidotu 12 patvertnes, kurās kopumā būs vietas 5807 cilvēkiem.
Lasiet Zemgales pašvaldību viedokļus un komentārus par patvertņu ierīkošanu: