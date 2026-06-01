Paslēpties no dronu uzlidojuma Latgalē. Patvertnes Austrumlatvijā: Augšdaugava, Balvi, Daugavpils, Līvāni, Ludza, Rēzekne
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā jau 2022. gada pavasarī gan Latvijas valdība, gan pašvaldības un citas institūcijas mudināja atjaunot un ierīkot patvertnes, lai cilvēkiem būtu iespējams paglābties no agresorvalsts uzlidojumiem. Jauns.lv pēta, kā šajos vairāk nekā četros gados ir veicies ar patvertņu ierīkošanu Latvijas novados. Pirmais stāsts par Latgali
Latgales ļaudis ir visvairāk traumēti no dronu uzlidojumiem. Tie ietekmē viņu darbu, mācības, ikdienas gaitas, fizisko un garīgo veselību. Drošības sajūtu varētu radīt apziņa, ka krīzes situācijā viņus varētu paglābt patvertnes. Diemžēl, aptaujājot visas valsts pašvaldības, Jauns.lv konstatēja, ka situācija ir visnotaļ bēdīga. Nav pat skaidrs, cik to nepieciešams un daudzviet pilnvērtīgas III kategorijas patvertnes, kas atbilst minimālajām prasībām, plānots izveidot tikai 2028. gada sākumā. Patvertņu problēmu Jauns.lv lasītājiem skaidro Latgales pašvaldības.
Augšdaugavas novadā patverties var 35 vietās, un tur sev vietu var atrast 39,86% novada iedzīvotāju. Balvu novada pašvaldība norāda, ka pašreizējais finansējums pat III kategorijas prasībām atbilstošu patvertņu izveidei ir nepietiekošs.
Daugavpilī pirmajā kārtā pašlaik notiek pirmo desmit no 52 patvertnēm labiekārtošanas darbi. Līvānu novada pašvaldība nolēmusi nepiedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā par objektu pielāgošanu patvertnēm, jo dalība tajā prasītu pārāk daudz līdzekļu līdzfinansēšanā no pašvaldības budžeta.
Ludzas novadā tikai trīs no 31 apzinātās patvertnes vietas pilnībā atbilst visām noteiktajām patvertņu prasībām. Un pilnībā vēl piecas pielāgot visām prasībām plānots tikai līdz nākamā gada beigām. Rēzeknē pēc VUGD ieskatiem no 52 pagrabiem un pazemes stāviem tikai trīs objekti pilnībā atbilst, bet 26 objekti daļēji atbilst civilās aizsardzības patvertņu ierīkošanas prasībām.
