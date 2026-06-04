Atklātas sīkākas ziņas par Dāvida Krūmiņa darbībām Mjanmā, pēc kā drošībnieki sāka viņam pievērst pastiprinātu uzmanību
Šī gada 22. maijā Valsts policija aizturēja starptautiskajā meklēšanā izsludināto bijušo Francijas Ārzemnieku leģiona karavīru Dāvidu Krūmiņu. Tomēr drošībnieki viņam padziļinātu uzmanību sāka pievērst jau pēc 2023. gada, kad viņš kopā ar citiem bijušajiem leģionāriem Mjanmā tika nolaupīts un 35 dienas turēts gūstā.
Par savu pieredzi Mjanmā skaļi runājis arī pats Krūmiņš sociālajos tīklos, norādot, ka "2023. gada 27. oktobrī pkst. 6.00 no rīta viņš, kopā ar biedriem, devies pildīt misiju savā nozarē, līdz viņus pārsteidza Mjanmas pilsoņu karš". "Pirms paspējām vēl īsti saprast kas notiek, divi mūsu šoferi sašauti gulēja asins peļķēs un raustījās agonijā..." sociālajos tīklos pauda Krūmiņš.
Viņš tajā laikā norādīja, ka bija daļa no CPU jeb miesassargu vienības, kas plānoja kļūt par privātu armiju. Bet Mjanmā atradās, jo "pildīja uzdevumu", darbojoties tur kā instruktors. Tomēr viņa stāstā daudz kas tika noklusēts.
Krūmiņam tika solīti pat 100 tūkstoši mēnesī
Krūmiņš ir bijušais Francijas Ārzemnieku leģiona karavīrs, kas aktīvo dienestu noslēdza 2020. gadā, bet pēc tam centās izveido savu biznesu Latvijā, kā arī iemantoja popularitāti televīzijas šovā "Mīla kemperī".
2023. gadā viņš izlēma atgriezties darbā, kas saistīts ar militāro jomu, pievienojoties "apsardzes uzņēmumam", kuru bija izveidojis ķīniešu izcelsmes bijušais Francijas Ārzemnieku leģiona karavīrs Dilans Ans. 2023. gadā viņš "Facebook" grupā ar nosaukumu "2. sekcija, 2. rota, 2. ārzemju kājnieku pulks" publicēja ziņojumu, kurā norādīja, ka veido privātu apsardzes uzņēmumu, kas "piedāvā labāko dzīvi karavīriem pēc militārā dienesta".
Atalgojumā tika solīti no 2,5 līdz 100 tūkstošiem dolāru mēnesī [2,1 līdz 86 tūkstoši eiro], un uz šo aicinājumu atsaucās četri bijušie leģionāri, tai skaitā Dāvids Krūmiņš.
Dilans Ans viņus nogādāja Kambodžas dienvidos, no kurienes bijušie leģionāri savos sociālajos tīklos publicēja video no treniņiem un pludmales kūrorta. Tomēr Anam radās grūtības segt savervēto vīru uzturēšanās un darbības izmaksas, un 2023. gada 16. septembrī Krūmiņš kopā ar pārējiem grupas dalībniekiem devās misijā uz Mjanmu.
Satikšanās ar "Zelta zivtiņu"
Mjanmā viņus sagaidīja vēl viens bijušais leģionārs Lū Alekss jeb Lū Venbins, kuram bija izveidota sava "privātā apsardzes kompānija", kas darbojās zem nosaukuma "Shadow Defense Co. Ltd.". Jānorāda, ka Vebina "kompanija" cieši sadarbojas arī ar Križstiana Koroma vadīto "Close Protection Unit" (CPU), kurai ir tīkli Eiropā, Tuvajos Austrumos un Dienvidaustrumāzijā.
Venbins ātri vien lika noprast, ka ir Mjanmas misijas vadītājs, un norādīja, ka viņš darbojas kā starpnieks startp rekrūšiem [savervētajiem bijušajiem leģionāriem] un viņa klientu - kādu ķīniešu izcelsmes vīrieti, kurš staigāja dizainera pidžammā un dēvēja sevi par "Zelta zivtiņu".
Šo kolorīto tēlu bijušie leģionāri redzēja reti, un visas pavēles viņiem tika nodotas caur Lū Venbinu. Tomēr tik daudz bijušie militāristi saprata, ka "Zelta zivtiņa" nodarbojas ar kiberkrāpniecību un cilvēku ekspluatāciju.
Miesassarga pakalpojumus vīrieši Mjanmā nepildīja
Kamēr rekrūši sākotnēji iesaistījās "apsardzes kompānijā", lai pildītu miesassarga funkcijas, tas, kas viņiem bija jādara Mjanmā stipri atšķīrās no solītā - "Zelta zivtiņa" vēlējās, lai bijušie leģionāri darbotos kā militārie instruktori valsts konfliktā, kuru detaļas viņi izprata slikti.
Viņiem tika uzdots trenēt Mjanmas militāros grupējumus, kas pārstāvēja Valsts pārvaldes padomi, kas nāca pie varas Mjanmā pēc 2021. gada apvērsuma. Te jāpiebilst, ka 2021. gada 1. februāra militārā apvērsuma Mjanmā pie varas nāca militārā hunta, kuru vadīja armijas virspavēlnieks Min Auns Hlaings. Militāristi gāza demokrātiski ievēlēto valdību un turēja gūstā valsts galvenās amatpersonas.
Rekrūšiem netika maksāts solītais atalgojums
Kamēr Krūmiņš ar saviem biedriem Lukas pilsētā gatavoja Mjanmas militāros grupējumus, valstī pieauga policijas reidi, kas bija vērsti pret kiberkrāpniecības kompleksiem, ko pārstāvēja "Zelta zivtiņa". Ķīna, kas līdz šim bija ļāvusi noziedzīgām grupām Mjanmā darboties brīvi nu mainīja savu pieeju un savā nostājā kļuva stingrāka.
Turklāt tajā pašā laikā valsts apvērsumu gatavoja arī kāds bruņots etnisks grupējums, kas lokalizēts Mjanmas ziemeļaustrumos pie Ķīnas robežas un dēvēja sevi par "Mjanmas Nacionālās Demokrātiskās alianses armiju" (MNDAA). Vakaros kalnos, netālu no pilsētas, kur atradās Krūmiņš, atskanēja kauju skaņas un aizvien ticamāka kļuva iespējamība, ka MNDAA izvērsīs uzbrukumu arī pilsētai.
Turklāt "Zelta zivtiņa" rekrūšiem nemaksāja solīto atalgojumu. Viens no bijušajiem leģionāriem atminas, ka viņiem tika piedāvāta iespēja nosegt rēķinus kriptovalūtā, kā to nereti dara noziedzīgie grupējumi, tomēr šie maksājumi mērķi tā arī nesasniedza.
Spriedze un neapmierinātība bijušo leģionāru vidū pieauga, līdz visbeidzot Lū Venbins viņiem paziņoja, ka viņu misija ir noslēgusies un vīrieši varēs pamest pilsētu 26. oktobrī. Viņiem bija paredzēts no Mjanmas doties uz Bangkoku, tomēr līdz galamērķim viņi tā arī nenokļuva...
Šoferi tika nošauti uzreiz
Agrā 27. oktobra rītā 10 rekrūši, Lū Veniba un pavadoņu pavadībā uzsāka evakuāciju no pilsētas, tomēr, braucot cauri kādam mazam ciematiņam, viņus uz ceļa pārsteidza MNDAA grupējums, kuri rokās turēja kalašņikovus.
Izrādās tieši šajā dienā, 2023. gada 27. oktabrī, MNDAA kopā ar vēl diviem grupējumiem Mjanmā uzsāka "Operāciju 1027", kuras laikā viņi ieņēma vairākas pilsētas un vairāk nekā simts militāro pozīciju. Tas kļuva par vienu no smagākajiem triecieniem Mjanmas armijai kopš 2021. gada apvērsuma.
Šoferiem tika pavēlēts automašīnu atstāt, bet tiklīdz viņi to izdarīja - uz viņiem tika raidīti šāviņi. Viens no šoferiem nomira uzreiz, bet otrs tika ievainots un palika uz zemes, raustoties agonijā. Dažas stundas vēlāk izdzisa arī viņa dzīvība. Krūmiņš atzinis, ka tajā brīdī domāja, ka arī viņa dzīve šeit aprausies.
"Esmu pieredzējis daudzas misijas un dažādas lietas... bet uz ceļiem ar kalašņikovu pie galvas biju pirmo reizi!" sociālajos tīklos norādīja Krūmiņš.
Tomēr, brīdī, kad militāristi atvēra automašīnas durvis un savā priekšā ieraudzīja baltādainos vīriešus, viņi tomēr izlēma nešaut. Vīriešiem tika atņemti dokumenti un viņi tika sagrābti kā gūstekņi.
"Pirmās 11 dienas bija vistrakākās!"
Pirmās 24 stundas rekrūši tika turēti vietējā ciematā, bet pēc tam nogādāti netālu no Ķīnas robežas, kur viņi, kopā ar citiem gūstekņiem, kas centās no Mjanmas aizbēgt, tika ieslodzīti būrī. 24 stundas vēlāk viņi tika iesprostoti cietumā, kur viņi netika nodrošināti ne ar ūdeni, ne pārtiku. Arī Krūmiņš sociālajos tīklos norādījis, ka visgrūtāk bija pārdzīvot tieši šis 11 dienas.
Pēc vairākām dienām gūstā, 2023. gada 3. novembrī, MNDAA uzsāka ar bijušajiem leģionāriem pārrunas, kas noveda pie tā, ka jau 5. novembrī viņi tika nogādāti uz vietējo hoteli. Viņiem tur tika ļauts sazināties ar saviem tuviniekiem, kā arī viņi tika piekodināti, ka nekas slikts ar viņiem nenotiks, ja viņi atbilstoši uzvedīsies.
Tajā laikā tika uzsākts ārkārtīgi sarežģīts diplomātiskais process, kas ietvēra visu rekrūšu pārstāvēto valstu, tai skaitā Latvijas, diplomātiskos kanālus, lai nogādātu viņus mājās. Šajā procesā tika iesaistīta arī Ķīna, kas atradās netālu no vietas Mjanmā, kur bija izmitināti rekrūši.
Visbeidzot 30. novembrī vīriešiem tika ļauts šķērsot Ķīnas robežu. Tur viņus sagaidīja Ķīnas drošības spēki, kas taisnā ceļā viņus nogādāja uz "Cangyuan Washan" lidostu, no kurienes viņi izlidoja uz Bangkoku, bet pēc tam - katrs uz savu dzimto valsti.
Kas ar leģionāriem notika pēc atbrīvošanas?
Kopš Mjanmas misijas Lū Venibs savu kompāniju ir likvidējis un par viņu vai "Zelta zivtiņas" atrašanās vietu nekas nav zināms. Tikmēr pārējie bijusie leģionāri atgriezās savā dzīvē un vairums no viņiem uzsāka darbu privātajā sfērā.
Tikmēr visvairāk no Mjanmas biedriem izcēlies Dāvids Krūmiņš, kurš, kā zināms, 12. novembrī "Eiropola" vadītā operācijā, kurā piedalījās arī Latvijas Valsts policija, kā arī Vācijas, Francijas un Dānijas tiesībsargājošās iestādes, tika arestēts. Viņš kopā ar citiem latviešu izcelsmes bijušajiem Francijas Ārzemnieku leģiona karavīriem, tika aizturēts aizdomās par mēģinājumu nolaupīt albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju.
Savā preses relīzē Eiropols norādīja uz to, ka "pieaug gadījumu skaits, kad augsti apmācīti cilvēki pēc dalības karadarbībā iesaistās noziedzīgās aktivitātēs". Organizācija uzsvēra uz nepieciešamību uzraudzīt šādas personas un gatavoties iespējamajiem "drošības izaicinājumiem", ko viņi varētu radīt nākotnē".
Jau ziņots, ka Krūmiņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts līdzeklis, un viņš tika informēts par vietu un laiku, kad un kur notiks viņa nodošana Vācijas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem. Tomēr viņš noteiktajā laikā un vietā neieradās, līdz ar to tika izsludināts starptautiskajā meklēšanā. 21. maijā Valsts policija Krūmiņu aizturēja un viņš atradīsies apcietinājumā līdz tiks nodots Vācijai.