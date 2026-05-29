Latgales viesu nami un SPA centri vērtē dronu uzlidojumus: satraucoši, nemierīgi, cita realitāte…
Latgales viesu namu un atpūtas kompleksu saimnieki Jauns.lv komentē “dronu krīzi” Austrumlatvijā. Vērtējumi ir dažādi, bet vienojošais ir satraukums par notiekošo un rezervāciju atcelšanu šajā vasaras sezonā.
“Dronu krīze” izraisījusi kritisku situāciju tūrisma un viesmīlības nozarē. Simtiem cilvēku un desmitiem ceļotāju grupu atceļ savus brīvdienu ceļojumus uz Latgali, arī skolēnu ekskursiju grupas izvairās braukt uz pierobežu. Viesu namos uz visu to raugās ar bažām. Vieni nedomā savu biznesu pārtraukt, bet citi jau rudenī paredz bankrotu.
Latgales Tūrisma asociācija pauž, ka viss tas apdraud Latgales ekonomisko stabilitāti, uzņēmējdarbības vidi un reģiona turpmāku attīstību Ludzas, Krāslavas, Balvu, Rēzeknes, Preiļu un Augšdaugavas novados, kā arī Rēzeknes un Daugavpils pilsētās.
Ārvalstu tūristi un tūroperatori masveidā atsaka rezervācijas, jau šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%; tiek atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas, piemēram, Siguldas novada pašvaldība ir izsludinājusi aizliegumu novada skolēnu grupām apmeklēt Latgali; Latvijas iedzīvotāji izvēlas neapmeklēt Latgali drošības baiļu dēļ.
Lasiet, ko Latgales tūrisma un viesmīlības biznesa pārstāvji par notiekošo sacīja Jauns.lv: