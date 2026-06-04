Popzvaigzne Dua Lipa dalās ar fotogrāfijām no intīmām kāzām ar aktieri Kalumu Tērneru
Britu dziedātāja Dua Lipa un britu aktieris Kalums Tērners tagad ir precēts pāris. Jaunlaulātie gredzenus mija nelielā un privātā ceremonijā Londonā.
Dziedātāja Dua Lipa publiskojusi fotogrāfijas no savām kāzām ar aktieri Kalumu Tērneru. 30 gadus vecā popmūzikas zvaigzne svētdien apprecējās ar 36 gadus veco seriāla “Masters of the Air” aktieri. Kāzu ceremonija notika nelielā tuvāko cilvēku lokā Merilebonas vecajā rātsnamā Londonā.
Līgava bija tērpusies eleganta piegriezuma ziloņkaula krāsas žaketē un pieskaņotos svārkos, ko papildināja cimdi, platmale un augstpapēžu kurpes. Savukārt Tērners ceremonijai izvēlējies tumši zilu uzvalku. Vienā no fotogrāfijām abi redzami, sadevušies rokās.
Šonedēļ Dua Lipa savā "Instagram" kontā, kuram seko 87,5 miljoni cilvēku, publicēja vairākus attēlus no īpašās dienas. Kādā no fotogrāfijām iemūžināts romantisks mirklis, kurā dziedātāja sēž vīram klēpī, bet abu sejas aizsedz viņas platmale.
Mūziķe dalījās arī ar fotogrāfiju, kur redzama rokā turam Islandes magoņu pušķi, kā arī melnbaltu attēlu, kurā jaunlaulātie pēc ceremonijas dodas lejup pa rātsnama kāpnēm. Tiek ziņots, ka pāris plāno sarīkot plašākas svinības Sicīlijā, Itālijā, un tās ilgšot trīs dienas.
Dua Lipa un Kalums Tērners ir kopā kopš 2024. gada janvāra. Par saderināšanos britu-albāņu dziedātāja oficiāli paziņoja 2025. gada jūnijā intervijā žurnālam “British Vogue”, pēc tam, kad internetā jau kādu laiku klīda runas par saņemto bildinājumu.
Dua Lipa un Kalums Tērners svin kāzas Londonā
Plašāku atpazīstamību Dua Lipa ieguva 2016. gadā ar dziesmu “Be The One”, bet pasaules mēroga slavu nostiprināja nākamajā gadā izdotais hits “New Rules”. Tajā pašā gadā klajā nāca arī viņas debijas albums “Dua Lipa”, kas sasniedza trešo vietu Apvienotās Karalistes albumu topā. Vēl lielākus panākumus guva 2020. gada albums “Future Nostalgia”, kas kļuva par topa līderi.
Karjeras laikā dziedātāja saņēmusi septiņas “Brit Awards” balvas un trīs "Grammy" godalgas. 2024. gadā, neilgi pēc sava trešā studijas albuma “Radical Optimism” izdošanas, viņa bija viena no Glāstonberijas festivāla galvenajām zvaigznēm. Arī šis albums sasniedza pirmo vietu Apvienotās Karalistes topā.
Savukārt Kalums Tērners skatītājiem pazīstams ne tikai no “Fantastic Beasts” filmu sērijas, bet arī no vēsturiskās drāmas “The Capture” un Džeinas Ostinas romāna “Emma” ekranizējuma. 2025. gadā viņš bija redzams filmā “Rose of Nevada”. Bukmeikeri viņu arī iekļāvuši starp tiem, kas varētu spēlēt nākamo Džeimsu Bondu.