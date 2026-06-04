Remontdarbi Deglava ielā — viena no Rīgas noslogotākajām ielām būvsezonas režīmā
Deglava ielā remontdarbu laikā autovadītājiem nākas sekot pagaidu norādēm, joslu sašaurinājumiem un satiksmes ierobežojumiem.
FOTO: Autovadītāja apjūk norādēs un ietriecas ceļa zīmes stabā - vai Rīgas remontdarbu zonas kļuvušas par labirintu?
Rīgas ielas šovasar daudzviet pārvērtušās par īstu pacietības pārbaudi autovadītājiem — pagaidu joslas, barjeras, pārvietojamas ceļa zīmes, būvtehnika, luksofori un mainīta satiksmes organizācija nereti liek vadītājiem pieņemt lēmumus dažu sekunžu laikā. Jauns.lv novērojis, ka dažviet norādes šķiet izvietotas tik haotiski vai neloģiski, ka vadītājam nav uzreiz skaidrs, kura josla jāizvēlas, kur beidzas brauktuve un kur sākas pagaidu ierobežojumi. Šādā “zīmju labirintā” pietiek ar vienu apjukuma brīdi, lai auto nonāktu strupceļā.
Un šāds pieņēmums nav tikai teorētisks. Kā redzams fotogrāfijās no kādas Rīgas remontdarbu zonas, autovadītāja, iespējams, apjukusi pagaidu satiksmes organizācijā un ar automašīnu iebraukusi ceļa zīmes stabā.
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Pagaidu zīmes, barjeras un sašaurinātas joslas
Daudzviet Rīgā ir redzamas plašas remontdarbu zonas ar vairākām pagaidu ceļa zīmēm, norobežojumiem, pārvietojamām barjerām, būvtehniku un mainītu satiksmes plūsmu. Dažviet autovadītājiem vienlaikus jāseko gan luksoforiem, gan pagaidu norādēm, gan ceļa horizontālajiem ierobežojumiem. Ja pagaidu zīmes un barjeras faktiski liek vadītājam minēt, kura josla ir pareizā un kur turpinās brauktuve, tad skaidrs, ka satiksmes organizācija vairs nepilda savu galveno uzdevumu — palīdzēt droši izbraukt remontdarbu zonu. Šādos apstākļos kļūdas cena var būt ļoti augsta — pietiek ar mirkļa apjukumu, lai auto nonāktu ārpus brauktuves vai sadurtos ar šķērsli.
Pašvaldība: objektus apseko, bet visus pārbaudīt nav iespējams
Rīgas pašvaldībā skaidro, ka satiksmes organizācijas un ceļa zīmju izvietojuma kontrole remontdarbu zonās tiek veikta ikdienas darba pienākumu ietvaros. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvji regulāri veic gan plānotas, gan neplānotas objektu apsekošanas.
Kā Jauns.lv stāsta Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Ieva Grīsle, pirms būvdarbu uzsākšanas darbu veicējam ir pienākums izstrādāt un saskaņot satiksmes organizācijas shēmu, kurā tiek noteikts ceļa zīmju, norobežojošo elementu un citu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojums būvdarbu zonā.
“Satiksmes organizācijas un ceļa zīmju izvietojuma kontrole remontdarbu zonās tiek veikta ikdienas darba pienākumu ietvaros. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvji regulāri veic gan plānotas, gan neplānotas objektu apsekošanas, kuru laikā tiek pārbaudīti visi ar satiksmes drošību saistītie tehniskie līdzekļi, tostarp ceļa zīmes, vērtēta to redzamība, uztveramība un atbilstība normatīvo aktu, standartu prasībām un saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai. Ik mēnesi tiek apsekotas aptuveni 40 būvdarbu zonas, tomēr jāņem vērā, ka pilnīgi visus objektus nav iespējams apsekot, jo daļa darbu ir īslaicīgi vai tiek veikti ārpus darba laika,” skaidro I. Grīsle.
Nepieciešamības gadījumā būvdarbu veicējiem tiek sniegtas norādes par konstatēto neatbilstību novēršanu un satiksmes organizācijas uzlabošanu. Papildus pašvaldības kontrolei katram būvobjektam ir piesaistīts būvuzraugs, kura pienākumos ietilpst arī uzraudzīt satiksmes organizācijas atbilstību saskaņotajai shēmai un nepieļaut atkāpes no tās.
Vienlaikus tiek uzsvērts, ka par satiksmes organizācijas izvietojuma kontroli ir atbildīgs ceļa pārvaldītājs un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, kā arī Ceļu satiksmes likuma 4. panta astotajai daļai un 6. pantam.
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Rīgā sākusies viena no apjomīgākajām būvsezonām pēdējos gados
Rīgā 2026. gada būvsezona galvaspilsētā atsākta aprīļa sākumā. Šogad plānotie ielu un satiksmes infrastruktūras uzlabojumi esot vieni no apjomīgākajiem pēdējos gados. Tie aptver gan lielus stratēģiskos būvniecības projektus, gan plaša mēroga seguma atjaunošanu, gan satiksmes drošības uzlabojumus apkaimēs.
Starp nozīmīgākajiem projektiem ir Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, satiksmes pārvada izbūve no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvniecība, mobilitātes punktu izbūve, kā arī Vanšu tilta pārbūves sagatavošana un Gaisa tilta pārbūves projektēšana.
Plaša mēroga seguma atjaunošana šogad paredzēta Ģertrūdes ielā, Uzvaras bulvārī, Aristīda Briāna ielā, Mūkusalas ielā, Lielirbes ielā, Kārļa Ulmaņa gatvē, Siguldas prospektā, Gustava Zemgala gatvē, Daugavgrīvas ielā un Ventspils ielā. Darbi notiks arī vairākās apkaimēs — Imantā, Dzirciemā, Šampēterī, Jaunciemā, Juglā, Dārzciemā, Dārziņos un Kundziņsalā.
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Kopējais seguma atjaunošanas apjoms pārsniegs 340 tūkstošus kvadrātmetru, bet ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju paredzēts atjaunot vēl gandrīz 100 tūkstošus kvadrātmetru ielu.
Iedzīvotājus aicina ziņot par bīstamām vietām
Pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot, ja ceļa zīmes ir bojātas, apgāztas, nepietiekami pārskatāmas vai satiksmes organizācija būvdarbu zonā rada apjukumu un potenciālus drošības riskus.
“Ja iedzīvotāji pamana, ka ceļa zīmes ir bojātas, apgāztas, nepietiekami pārskatāmas vai satiksmes organizācija būvdarbu zonā rada apjukumu vai potenciālus satiksmes drošības riskus, aicinām par to ziņot, rakstot uz e-pastu amd@riga.lv vai zvanot uz Rīgas pašvaldības informatīvo tālruni 1201. Saņemtā informācija tiek operatīvi nodota atbildīgajiem speciālistiem situācijas izvērtēšanai un nepieciešamo darbību veikšanai,” portālam skaidro Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.
Autovadītājiem, pārvietojoties pa remontdarbu zonām, jārēķinās ar joslu sašaurinājumiem, ātruma ierobežojumiem, pagaidu zīmēm un pēkšņām satiksmes organizācijas izmaiņām. Kā rāda iepriekš minētais gadījums, remontdarbu zonās pat viena neskaidra vai neloģiski izvietota norāde var radīt apjukumu un beigties ar avāriju.