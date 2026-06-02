Patvertnes Vidzemē un Ziemeļlatvijā: Aizkraukle, Cēsis, Limbaži, Madona, Preiļi, Smiltene, Valmiera
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā jau 2022. gadā gan Latvijas valdība, gan citas institūcijas mudināja atjaunot un ierīkot patvertnes, lai būtu iespējams paglābties no agresorvalsts uzlidojumiem. Jauns.lv turpina skaidrot, kā ir ar patvertņu pieejamību mūsu valsts novados. Otrajā stāstā pēta, kā šajos vairāk nekā četros gados ir veicies ar patvertņu ierīkošanu ir veicies Aizkraukles, Cēsu, Limbažu, Madonas, Preiļu, Smiltenes un Valmieras novados.
Šūnapraides brīdinājumi par iespējamajiem dronu uzlidojumiem ietekmē cilvēku darbu, mācības, ikdienas gaitas, fizisko un garīgo veselību. Drošības sajūtu varētu radīt apziņa, ka krīzes situācijā viņus varētu paglābt patvertnes. Diemžēl, aptaujājot visas valsts pašvaldības, Jauns.lv konstatēja, ka situācija ir visnotaļ bēdīga. Nav pat skaidrs, cik to nepieciešams un daudzviet pilnvērtīgas III kategorijas patvertnes, kas atbilst minimālajām prasībām, plānots izveidot tikai līdz 2028. gada sākumam. Patvertņu problēmu skaidro pašvaldību pārstāvji un civilās aizsardzības speciālisti.
Aizkraukles novada pašvaldība uzsver, ka papildu patvertnes nākotnē īpaši būtu jāplāno Pļaviņu pusē, kur patlaban patveršanās vietu pieejamība ir nepietiekama ģeoloģisko īpatnību dēļ. Limbažu novadā šobrīd patvertņu ierīkošanai notiek projekta praktiskās ieviešanas posms – tiek organizēti un noslēgti iepirkumi, kā arī slēgti līgumi ar darbu izpildītājiem par telpu pārbūves/atjaunošanas darbu veikšanu septiņu patvertņu ierīkošanai.
Cēsu novada pašvaldībā VUGD speciālisti ir noteikuši 54 telpas, kuras ir pielāgojamas patvertņu vajadzībām, bet katrai no tām ir nepieciešami uzlabojumi vai remonts. Madonas novadā pašlaik ir uzsākta patvertņu pielāgošanas procesu organizēšana, tostarp iepirkuma procedūras un tehnisko risinājumu izstrāde. Projekta ietvaros paredzēts sakārtot septiņas patvertnes. Otrajā kārtā plānots iekārtot vēl 22 patvertnes.
Preiļu novada pašvaldība finansējuma pieejamību patvertņu ierīkošanai vērtē kā izaicinošu: “Galvenās potenciālo patvertņu atrašanās vietas ir ēku pagrabi, taču situāciju sarežģī fakts, ka ēkas ir celtas dažādos laikos un to tehniskais stāvoklis ir ļoti atšķirīgs - katrs objekts prasa individuālu pieeju. Pagrabu pielāgošana prasībām prasa ievērojamus finanšu ieguldījumus.” Smiltenes novada pašvaldības budžetā brīvu līdzekļu pilnīgi jaunu patvertņu būvniecībai nav. Tāpēc šobrīd galvenais fokuss ir uz dažādu ārējo programmu apgūšanu, kas paredzētas esošo telpu pielāgošanai. Valmieras novadā no 34 apzinātām patvertņu vietām, kuras ir nepilnīgi aprīkotas, 12 pilnībā pielāgot visām prasībām plānots pielāgot tikai līdz 2018. gada 31. janvārim.
