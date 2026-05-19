Vilcienu kustība pēc gaisa apdraudējuma atjaunota; vairāki reisi vēl kavējas
Vilcienu kustība otrdien pēc iespējamā gaisa apdraudējuma beigām ir atjaunota, tomēr ir iespējami atsevišķi kavējumi, liecina AS "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
PV informē, ka var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam.
Patlaban vilciens Rīga (plkst. 8.01)-Zilupe (plkst. 12.24) brauc ar aptuveni 145 minūšu kavējumu, vilciens Valga (plkst. 14.25)-Rīga (plkst. 16.44) brauc ar aptuveni 30 minūšu kavējumu, bet vilciens Rīga (plkst. 11.45)-Valga (plkst. 14.05) brauc ar aptuveni 50 minūšu kavējumu, liecina informācija PV mājaslapā.
Tāpat vilciens Zilupe (plkst. 13.02)-Rīga (plkst. 17.29) brauc ar aptuveni 110 minūšu kavējumu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka otrdien iespējamais apdraudējums bija izsludināts Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados. Tāpēc šajos reģionos bija apturēta vilcienu kustība līdz iespējamā apdraudējuma atcelšanai.
Otrdien ap plkst. 14 apdraudējums Latvijas gaisa telpā noslēdzās, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Neilgi pirms plkst. 14 tika ziņots par apdraudējuma beigām Preiļu, Rēzeknes, Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados, kā arī Rēzeknē. Iespējamais apdraudējums tika saglabāts Krāslavas un Ludzas novados, bet pēc plkst. 14 arī tur apdraudējums tika atcelts.
Kā iepriekš apstiprināja NBS, pašlaik tiek ziņots par vienu bezpilotu gaisa kuģi, kas šķērsojis Latvijas robežu, pārlidojis visu valsts teritoriju un tagad atkal vairs neatrodas Latvijas gaisa telpā.
Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Pirms tam tika ziņots, ka NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien notrieca vienu dronu virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas NBS, un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies Igaunijas dienvidu virzienā.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.