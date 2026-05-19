Parāds var rasties nemanot: ko Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu pārbaudīt jau tagad
Parāds ne vienmēr rodas kredīta vai liela pirkuma dēļ. Reizēm pietiek vien neievērot vienu paziņojumu, nepārbaudīt e-pastu vai aizmirst par nelielu maksājumu — un summa nemanāmi var nonākt piedziņā.
Nodokļi: ko redz VID
Pirmajā vietā, kur regulāri vajadzētu pārbaudīt informāciju, ir Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma (VID EDS). Tur var redzēt nodokļu saistības, pārmaksas, parādus un VID paziņojumus.
Atsevišķi VID uztur publisku nodokļu parādnieku datu bāzi. Tajā pieejama informācija par nodokļu maksātājiem, kuru kopējais nodokļu parāds pārsniedz 150 eiro. Lietotājam tiek parādīta informācija par to, vai ir vai nav parāds attiecībā uz VID administrētajiem nodokļiem uz norādīto vai tuvāko pieejamo datumu.
Svarīgi atcerēties arī vienu niansi: ja personai ir nodokļu pārmaksas, VID vispirms var tās izmantot, lai segtu nokavētos nodokļu maksājumus un ar tiem saistītās summas. Tādēļ sagaidāmais nodokļu atmaksas apjoms var būt mazāks vai nepienākt pilnā apmērā, ja paralēli ir parāds.
Sodi: ne vienmēr paziņojumus pamanām uzreiz
Vēl viens negaidīts parāda avots ir administratīvie sodi. Latvija.gov.lv pieejams pakalpojums "Mani procesi par administratīvajiem pārkāpumiem un naudas sodiem" — tas ļauj autorizētam lietotājam pārbaudīt informāciju par saviem administratīvajiem procesiem un sodiem.
Ceļu sodiem ir īpaša nianse: Latvija.gov.lv norāda, ka CSDD izsniegtos sodus caur šo portālu apmaksāt nevar — lai to izdarītu, jāpieslēdzas CSDD elektronisko pakalpojumu sistēmai.
Nekustamā īpašuma nodoklis: sekojiet elektroniskajiem paziņojumiem
Arī par nekustamā īpašuma nodokli svarīgi regulāri pārbaudīt elektroniskos paziņojumus, lai laikus redzētu saistības, pārmaksas vai kavējumus un izvairītos no negaidīta parāda.
Īpašumu īpašniekiem ieteicams īpaši sekot nekustamā īpašuma nodoklim. Informāciju par nodokļa aprēķinu un apmaksu var iegūt elektroniski, tostarp caur eRīga, epakalpojumi.lv vai Latvija.gov.lv pakalpojumā "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē".
Šis punkts īpaši svarīgs tiem, kas reti pārbauda pastkasti, nedzīvo īpašuma adresē vai ir pieraduši, ka visi rēķini nāk pa pastu. Nekustamā īpašuma nodoklis nav komunālais maksājums, un to viegli palaist garām, ja neseko elektroniskajiem paziņojumiem.
VSAA: pārmaksāts pabalsts var kļūt par parādu
Parāds var rasties ne tikai VID vai pašvaldībai. Reizēm valsts vēlāk pārskaita jau izmaksātās summas — piemēram, pabalstus vai citas izmaksas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA).
Ja ir radušies pārmaksāti pabalsti, VSAA ir tiesības piedzīt pārmaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, valsts sociālos pabalstus un ilggadējā darba pensijas. Ja summu nav iespējams atmaksāt norādītajā termiņā, jāgriežas VSAA un jāvienojas par atmaksas grafiku.
Praksē tas nozīmē: ja mainījušies ienākumi, nodarbinātības statuss, ģimenes situācija, dzīvesvieta vai citi apstākļi, kas ietekmē pabalstu, labāk negaidīt, kad iestāde pati visu pārskaitīs, bet pārbaudīt savus datus laicīgi.
Oficiālā e-adrese: svarīgi paziņojumi var tikt nosūtīti tieši uz e-adresi, tāpēc tie regulāri jāpārbauda.
Daudzi iedzīvotāji jau ir pieraduši pie e-pasta un internetbankas, taču oficiālā saziņa ar valsts iestādēm var notikt caur e-adresi — oficiālo elektronisko adreses sistēmu. VID e-adresei piešķir nozīmi kā bezmaksas rīkam oficiālai elektroniskai saziņai ar iestādēm, caur kuru saņem oficiālu informāciju un dokumentus.
Tas ir svarīgi, jo oficiāls paziņojums nav obligāti jāsaņem Gmail vai SMS. Ja personai ir aktivizēta e-adrese, to regulāri jāpārbauda vai savam privātajam e-pastam jāiestata paziņojumi.
Ja lieta jau nonākusi pie tiesu izpildītāja
Visnepatīkamākā stadija ir tad, kad parāds jau ir nodots piedziņai. Latvija.gov.lv ir sadaļa "Parāda piedziņa", kur var iegūt informāciju no Izpildrakstu reģistra par cilvēka parādu saistībām, kas nodotas piedziņai pie zvērināta tiesu izpildītāja.
Svarīgi arī zināt, kur persona faktiski saņem oficiālos paziņojumus. LV portāls skaidro, ka paziņojums par piespiedu piedziņu tiek sūtīts uz deklarēto adresi, bet, ja parādniekam ir reģistrēta oficiālā e-adrese, tiesu izpildītājs vispirms nosūta informāciju tur.