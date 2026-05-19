Iecavā plāno apvienot Edvarta Virzas bibliotēku un bērnu bibliotēku
Bauskas novada pašvaldība no 1. jūlija plāno apvienot Edvarta Virzas Iecavas bibliotēku un Iecavas bērnu bibliotēku vienotā ģimenes bibliotēkā, saglabājot adresi Edvarta Virzas ielā 21A. Apvienošana samazinās izmaksas, paplašinās pakalpojumu pieejamību (tostarp sestdienās) un balstās uz Latvijas Bibliotēku padomes pozitīvu atzinumu.
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka un Iecavas bērnu bibliotēka ir iestādes ”Iecavas apvienības pārvalde” struktūrvienības. Pašvaldībā ir uzsākts process, lai izveidotu vienotu ģimenes bibliotēku.
2024. gadā abas bibliotēkas ir atkārtoti akreditētas vietējas nozīmes bibliotēku statusā. Akreditācijas procesā saņemts ieteikums apvienot abas bibliotēkas, jo tās atrodas vienā ēkā un faktiski pakalpojumi pieaugušajiem un bērniem tiek nodrošināti vienuviet.
2026. gada 5. februārī Bauskas novada pašvaldībā saņemts Latvijas Bibliotēku padomes pozitīvs atzinums par abu bibliotēku apvienošanu. Izvērtējusi pašvaldības un Bauskas Centrālās bibliotēkas sniegto skaidrojumu, padome atzīst, ka pēc apvienošanas budžeta līdzekļu izlietojums samazināsies, jo tiks uzturēta tikai viena bibliotēku informācijas sistēma ALISE un nedublēsies krājuma komplektēšana. Darbinieku skaits un slodzes tiks saglabātas, līdz ar to bibliotēka apmeklētājiem būs pieejama arī sestdienās.
Bibliotēku apvienošana ir mērķtiecīgs un uz attīstību vērsts risinājums, tas ļaus racionālāk izmantot resursus un paplašināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Tāpēc Bauskas novada pašvaldība plāno no šī gada 1. jūlija izveidot vienotu Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas struktūru, tās sastāvā iekļaujot Iecavas bērnu bibliotēku. Bibliotēka turpinās darbu līdzšinējā adresē: Iecavas pilsētas Edvarta Virzas ielā 21A.
Bibliotēku apvienošanas lēmumprojekts 15. aprīlī ir atbalstīts Bauskas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un virzīts apstiprināšanai Bauskas novada domes sēdē.