Citos Latvijas novados apdraudējums ir atcelts.
Šodien 13:58
Iespējamais apdraudējums saglabājas divos novados
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā pašlaik saglabājas Krāslavas un Ludzas novados, savukārt Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados tas ir atcelts.
NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji ir aktivizēti Baltijas gaisa telpā.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.