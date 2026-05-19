Atceļ gaisa telpas apdraudējumu vairākos novados, NBS brīdina par iespējamiem atkārtojumiem
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados ir atcelts.
NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji tika aktivizēti Baltijas gaisa telpā.
Igaunijas bruņotie spēki informē, ka 19. maijā Igaunijas gaisa telpā tika konstatēts bezpilota lidaparāts, kas, visticamāk, novirzījās no sākotnēji plānotā maršruta elektroniskās traucēšanas ietekmē. Reaģējot uz situāciju, NATO gaisa patrulēšanas misijā iesaistītie sabiedroto gaisa spēki veica noteiktos reaģēšanas pasākumus, un bezpilota lidaparāts tika neitralizēts Põltsamaa pagasta teritorijā. Notikuma vietā strādā atbildīgie dienesti, turpinās incidenta apstākļu izvērtēšana un drošības pasākumu īstenošana.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama.