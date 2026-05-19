Sārts komentē šodienas dronu trauksmi: "Mums pēc iespējas vajag pilnībā funkcionētspējīgu valdību!"
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts brīdina, ka Krievija pašlaik izmanto Latviju kā dezinformācijas mērķi, cenšoties novērst uzmanību no savām neveiksmēm
“Ukraiņu dronu triecieni pa Maskavu un jautājumi par Krievijas pretgaisa aizsardzības nespēju liek Kremlim meklēt attaisnojumus un uzmanības novērsējus. Šobrīd kā viņu dezinformācijas mērķis ir izvēlēta Latvija. Mums pēc iespējas ātrāk vajag pilnībā funkcionētspējīgu valdību,” platformā “X” raksta Sārts.
Ukraiņu dronu triecieni pa Maskavu un jautājumi par Krievijas pretgaisa aizsardzības nespēju liek Kremlim meklēt attaisnojumus un uzmanības novērsējus. Šobrīd kā viņu dezinformācijas mērķis ir izvēlēta Latvija. Mums pēc iespējas ātrāk vajag pilnībā funkcionētspējīgu valdību!— Jānis Sārts (@janis_sarts) May 19, 2026
Jau vēstīts, ka šodien Latvijas gaisa telpā, iespējams, ielidojis viens drons no Krievijas. Informācija tiek sniegta pieļāvuma formā, jo gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem vizuālu identifikāciju virs Latvijas nav izdevies veikt.
Tāpat Latvijas augstākās amatpersonas iepriekš sociālajos tīklos uzsvēra, ka Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paziņojis, ka Krievija melo par to, ka Latvija ļauj jebkurai valstij izmantot Latvijas gaisa telpu un teritoriju, lai veiktu uzbrukumus Krievijai vai jebkurai citai valstij.
Demisionējusī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) skaidro, ka Krievija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju, izplatot melus, ka Ukraina plāno izmantot Latviju kā vietu uzbrukumiem Krievijas teritorijai.
"Latvija nekad nav devusi Ukrainai atļauju izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu pašaizsardzības triecieniem pret Krieviju vai jebkuru citu valsti," akcentēja premjere, uzsverot, ka Krievija ir agresors un Ukrainai ir visas tiesības sevi aizstāvēt.
Arī ārlietu ministre Baiba Braže (JV) uzsvēra, ka Krievija atkal melo, piebilstot, ka Ārējās izlūkošanas dienests īsteno dezinformācijas kampaņu pret Latviju.
"Fakts: Latvija nenodrošina gaisa telpu uzbrukumiem Krievijai. Tas Krievijas pārstāvjiem ir vairākkārt skaidrots," akcentē politiķe.
Tikmēr Aizsardzības ministrija informē, ka Latvija neiesaistās Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai plānošanā un īstenošanā. Baltijas valstis atbalsta Ukrainu, piegādājot militāro ekipējumu, humāno palīdzību un atbalstot finansiāli, kā arī uzsver, ka Ukrainai ir leģitīmas tiesības aizstāvēties pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu.
Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri. SVR apgalvo, ka Ukrainas varasiestādēm it kā esot izdevies pārliecināt Rīgu dot piekrišanu operācijām pret Krieviju un ka uz Latviju jau esot nosūtīti Ukrainas bezpilota lidaparātu spēku karavīri. SVR min piecas Latvijas armijas bāzes - Ādaži, Sēlija, Lielvārde, Daugavpils un Jēkabpils, kur izvietoti ukraiņu karavīri.
SVR arī draud Latvijai ar "taisnīgu atriebību", no kā neglābšot dalība NATO.