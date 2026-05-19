"Uz priekšu devās triecienvienību rotas. Neviens neatgriezās!" Z kanāls apraksta, ko Ukrainas aizstāvji izdarījuši ar okupantiem
Krievijas Z propagandas kanāls atzinis, ka gada laikā caur tā frontes iecirkni izgājušas triecienvienību rotas, un neviens no karavīriem nav atgriezies atpakaļ. Karu atbalstošie Krievijas kanāli arvien biežāk fronti raksturo kā "gaļasmašīnu".
Frontē esošais Krievijas Z propagandists un kanāla "БЧ 3" autors atzinis milzīgos triecienvienību zaudējumus frontē. Viņš pastāstīja, ka gada laikā gar viņa kaujas pozīciju uzbrukumā devušās Krievijas triecienvienību rotas un "neviens no viņiem nav atgriezies atpakaļ".
Kanāls ar gandrīz 20 tūkstošiem sekotāju uzbrukumus raksturo kā "ceļu vienā virzienā".
"No turienes cilvēki gandrīz neatgriežas. Gar mūsu pozīciju uz priekšu devās triecienvienību rotas, un gada laikā neviens no viņiem nav atgriezies atpakaļ... Un karavīru acīs ir skumjas... Taču risinājumu nav, neviens pie viņiem nebrauc, un viņi iet bojā, aiziet saulrietā. Bet uz viņu varoņdarbiem tūkstoši taisa sev PR..." teikts ierakstā.
Autors raksta, ka Krievijas vienībām nav normālas loģistikas: apgāde galvenokārt notiek ar droniem, bet automašīnas ne vienmēr spēj nokļūt galamērķī. Katrs brauciens, pēc viņa teiktā, pārvēršas par "krievu ruleti", jo revolvera cilindrā esot "četras kaujas patronas".
Z-kanāls arī sūdzas, ka kritušos atceras tikai tuvinieki aizmugurē, kamēr uz viņu "varoņdarbiem tūkstoši taisa sev reklāmu".
Vienlaikus televīzijā, kā raksta autors, turpina rādīt "savu liekulīgo patiesību".
Šis ieraksts ir zīmīgs: jo Z kanālu vidē arvien biežāk runā nevis par uzbrukuma panākumiem, bet gan par "gaļas triecieniem", loģistikas trūkumu un komandieriem, kuri nespēj vadīt mūsdienīgu karu. Tagad viņi jau atklāti raksta, ka triecienvienību rotas pazūd bez pēdām, bet oficiālajai ainai nav nekāda sakara ar frontes realitāti.
Arī neskaitāmi videoieraksti no frontes apstiprina Krievijas pavēlniecības drūmo ainu.