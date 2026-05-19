Liepājas Reģionālā slimnīca pārstāvēta Eiropas Otolaringologu kongresā
Liepājas Reģionālās slimnīcas otolaringoloģe Marta Lapiņa Gēteborgā pārstāvēja slimnīcu 8. Eiropas Otolaringologu kongresā ar starptautiski apstiprinātu klīnisko gadījumu, akcentējot starpdisciplināru sadarbību sarežģītu pacientu ārstēšanā. Dalība kongresā sniedza profesionālu pārliecību, jaunas idejas un apliecināja slimnīcas augsto tehnoloģisko nodrošinājumu.
Liepājas Reģionālās slimnīcas otolaringoloģe Marta Lapiņa atgriezusies no 8. Eiropas Otolaringologu kongresa (8th Congress of European ORL-HNS), kas no 25. līdz 29. aprīlim norisinājās Gēteborgā, Zviedrijā. Kongresā viņa pārstāvēja slimnīcu ar zinātnisko stenda referātu jeb elektronisko posteri. Tā tēmu pirms kongresa apstiprināja kongresa zinātniskā komiteja, kas ir nozīmīgs profesionāls novērtējums un apliecinājums slimnīcas speciālistu darba kvalitātei starptautiskā līmenī.
Liepājas slimnīcas klīniskais gadījums starptautiskā apritē
“Es pieteicu mūsu klīnisko gadījumu, un to apstiprināja kongresa vadība. Tas nenotiek vienmēr — dažkārt pieteikumus arī noraida. Tāpēc tas, ka mūsu tēmu apstiprināja dalībai pasaules līmeņa kongresā, pats par sevi ir liels sasniegums slimnīcai,” uzsver M. Lapiņa. Savā prezentācijā ārste īpaši uzsvērusi starpdisciplināras sadarbības nozīmi reģionālā slimnīcā, kur sarežģītu pacientu ārstēšanā būtiska ir dažādu specialistu cieša sadarbība.
Kongresā tika prezentēts klīniskais gadījums “Sarežģīta 57 gadus vecas pacientes ar cukura diabētu, ātriju fibrilāciju, dislipidēmiju, aptaukošanos, hipertensiju un akūtu kakla infekciju ārstēšana” (“Clinical case: complex management of a 57-year-old female patient with diabetes, atrial fibrillation, dyslipidemia, obesity, hypertension, and acute neck infection”). Pacientes ārstēšanā piedalījās Liepājas Reģionālās slimnīcas speciālisti: otolaringoloģe Marta Lapiņa, nefroloģe Daniela Sila, anestezioloģes-reanimatoloģes Baiba Šneidere un Anete Geršmane.
Kongress sniedz profesionālu pārliecību un jaunas idejas
Runājot par ieguvumiem pēc kongresa, M. Lapiņa norāda, ka īpaši vērtīga bijusi iespēja klausīties pasaules līmeņa lektorus no Eiropas un ASV, kuri dalījās jaunākajās tendencēs pacientu ārstēšanā.
“Strādājot reģionā, kur LOR speciālistu nav daudz, ir svarīgi salīdzināt savu ikdienas darbu ar starptautisko pieredzi. Ikdienas rutīnā reizēm sāk mākt šaubas, vai darām visu iespējamo. Dzirdot, ka pasaules klīnikās saskaras ar tām pašām problēmām un izmanto līdzīgu pieeju, rodas pārliecība par savu darbu," stāsta ārste.
Kongresa laikā īpaša uzmanība tikusi pievērsta arī medicīnas tehnoloģiju attīstībai. M. Lapiņa atzina, ka modernā medicīna arvien vairāk balstās uz tehnoloģisko nodrošinājumu, tomēr, salīdzinot redzēto ar iespējām Liepājā, slimnīcas aprīkojums vērtējams ļoti augstu.
“Protams, tehnoloģijas attīstās un mums jādomā, kā neatpalikt, taču kopumā mums ir ļoti labi aprīkots kabinets, kas ļauj nodrošināt augsta līmeņa ārstēšanu,” viņa norāda.
Atšķirībā no citiem kongresiem, kuros ārste iepriekš piedalījusies, šoreiz daudz runāts arī par ārstu psihoemocionālo veselību, profesionālo izdegšanu un depresiju. “Ar personīgo pieredzi dalījās pieredzējuši ārsti un profesori, uzsverot nepieciešamību rūpēties ne tikai par pacientu, bet arī par mediķu emocionālo labsajūtu,” stāsta M. Lapiņa.
Sešos no rīta – labdarības skrējiens pirms lekcijām
Papildu zinātniskajai programmai kongresa dalībnieki varēja piedalīties arī labdarības skrējienā, kurā iesaistījušies aptuveni 100 dalībnieku, tostarp arī Marta Lapiņa un vēl trīs ārsti no Latvijas: Elza Rāte, Kristaps Dambergs un Ričards Melderis.
"Sešos no rīta, pirms pirmajām lekcijām, mēs skrējām piecu kilometru distanci pa Gēteborgas ielām. Tā ir ne tikai sportiska aktivitāte un labs saliedēšanās pasākums, bet arī ieguldījums labdarībā, jo dalības maksa tika ziedota labdarībai. Finišā bija lieliska sajūta un enerģija visai dienai," atceras M. Lapiņa.
Atgriežoties Liepājā, ārste ir gandarīta par iespēju nest slimnīcas vārdu pasaulē. “Es esmu ļoti priecīga, ka mūsu slimnīca tika pārstāvēta šajā kongresā. Ir forši slimnīcas vārdu nest pasaulē,” priecīga ir Marta Lapiņa.