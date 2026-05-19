Šodien 14:13
Latvijas gaisa telpā novērots viens drons - Krīzes vadības centrs skaidro, kur tas ir tagad
Latvijas gaisa telpā otrdien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, šodien žurnālistiem sacīja Krīzes vadības centra (KVC) vadītājs Arvis Zīle.
Patlaban tas vairs neatrodas valsts gaisa telpā, sacīja Zīle.
Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem. Vēlāk paziņojumu saņēma arī Valmieras novadā.