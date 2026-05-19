Apklususi balss, kas veidoja miljoniem bērnību: mūžībā devies aktieris Toms Keins
64 gadu vecumā mūžībā devies balss aktieris Toms Keins, kurš pazīstams ar lomām projektos “Zvaigžņu kari” un “Detektīvmeitenes”.
Keina nāvi apstiprināja viņa talantu aģentūra “Galactic Productions”.
“Šodien mēs atvadāmies no Toma Keina — leģendāra balss aktiera, kura darbs veidojis miljoniem cilvēku bērnību un iztēli visā pasaulē,” teikts paziņojumā. “No viņa neaizmirstamajiem tēlojumiem “Zvaigžņu karos” līdz neskaitāmiem animācijas seriāliem, dokumentālajām filmām un spēlēm — Toms katrā lomā ienesa gudrību, spēku, humoru un sirsnību. Viņa balss kļuva par daļu no mūsu dzīves, mūsu atmiņām un stāstiem, ko nesam sev līdzi.”
Paziņojuma noslēgumā teikts: “Lai gan viņa balss tagad ir apklususi, varoņi, stāsti un mīlestība, ko viņš dāvāja pasaulei, dzīvos mūžīgi. Dusi mierā, Tom Kein. Paldies par visu. Lai spēks vienmēr ir ar tevi.”
Savas ilgās karjeras laikā Keins ierunāja ikoniskus tēlus, tostarp Jodu un citus varoņus seriālā “Zvaigžņu kari: klonu uzbrukums”, kā arī admirāli Akbāru filmā “Zvaigžņu kari: Pēdējie džedi”. No 2016. līdz 2019. gadam viņš ierunāja profesoru Jūtoniumu “Cartoon Network” animācijas seriālā “Detektīvmeitenes”.
Keins savu balsi aizdevis arī vairākām videospēlēm, tostarp “Call of Duty” franšīzei, “Harry Potter: Magic Awakened”, “Lego Star Wars: The Skywalker Saga” un “Marvel Future Revolution”, kā arī daudziem citiem projektiem.
Saskaņā ar aktiera IMDb profilu, viņš balss ierakstu darbu sācis jau 15 gadu vecumā savā dzimtajā pilsētā Kanzassitijā.
2020. gadā tika ziņots, ka Keins pārcietis insultu, pēc kura lielā mērā zaudējis spēju runāt.
Paziņojumā pieminēta arī Keina reputācija kā ģimenes cilvēkam. “Taču aiz iespaidīgās karjeras bija neparasts cilvēks,” teikts tajā. “Toms bija uzticīgs vīrs un tēvs, kurš kopā ar sievu izveidoja mīlošu ģimeni ar deviņiem bērniem — trim bioloģiskajiem un sešiem, kurus ģimene uzņēma adopcijā un audžuģimenē. Šī līdzjūtība un dāsnums raksturoja viņu tikpat spilgti kā viņa ievērojamais talants.”