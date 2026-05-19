Austrumu pierobežā apturēta vilcienu kustība
Austrumu pierobežā otrdienas pusdienslaikā ir apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kas tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā, liecina AS "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Informācija "Vivi" mājaslapā liecina, ka vilciens Rīga (plkst. 8.01)-Zilupe (plkst. 12.24) stāv Ludzas stacijā.
Jau ziņots, ka otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Sākotnēji tika ziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados, bet vēlāk šūnapraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Austrumu reģionu iedzīvotāji ir aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā divi droni ietriecās maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.