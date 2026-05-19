Ukrainas ĀM: Krievija apzināti novirza dronus uz Latvijas teritoriju
Ukrainas Ārlietu ministrijas (ĀM) preses pārstāvis Heorhijs Tihijs paziņojis, ka Krievija ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem apzināti novirza Ukrainas dronus uz Baltijas valstīm, vienlaikus pastiprinot propagandu pret Latviju un tās sabiedrotajiem.
“Mēs atvainojamies Igaunijai un visiem mūsu Baltijas draugiem par šādiem neparedzētiem incidentiem. Mēs esam bijuši un arī turpmāk būsim ciešā sadarbībā starp mūsu specializētajām institūcijām, lai katrā gadījumā noskaidrotu lietas būtību un meklētu veidus, kā šādus incidentus novērst, tostarp tieši iesaistot mūsu ekspertu grupas,” platformā “X” raksta Tihijs.
“Mēs atkārtoti uzsveram, ka — pretēji Krievijas propagandas apgalvojumiem — ne Igaunija, ne Latvija, Lietuva vai Somija nekad nav atļāvušas izmantot savu gaisa telpu triecieniem pret Krieviju. Turklāt Ukraina nekad nav lūgusi šādu izmantošanu. Ukraina īsteno savas tiesības uz pašaizsardzību saskaņā ar ANO Statūtu 51. pantu; mūsu leģitīmie militārie mērķi atrodas Krievijā, un mēs izmantojam Krievijas gaisa telpu, lai tos sasniegtu,” skaidroja Ukrainas ĀM pārstāvis.
“Krievijai nav tiesību vainot Ukrainu, Baltijas valstis vai Somiju par savas rīcības un plašāk — sava agresijas kara — sekām. Mēs esam pateicīgi mūsu partneriem Igaunijā, Somijā, Latvijā un Lietuvā par viņu atbalstu un solidaritāti,” piebilda Tihijs.
Jau vēstīts, ka šodien plkst. 12 par apdraudējumu gaisa telpā tika ziņots Krāslavas un Ludzas novados, bet vēlāk šīs teritorijas pakāpeniski papildināja ar Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novadiem, līdz neilgi pēc plkst. 14 tika paziņots, ka apdraudējums ir noslēdzies. Notikumu attīstība lika pieļaut, ka drons no Latgales pārlidojis Latvijas teritoriju, līdz nonācis Valmieras novadā, kur attiecīgi vai nu nokritis, vai varētu būt nonācis Igaunijā.
Paralēli dienas vidū tika ziņots, ka NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu. Kā informēja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs, drons notriekts virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos. Dienvidigaunijā dronu apdraudējums bija izsludināts no plkst. 12 līdz plkst. 12.45, tātad tas noslēdzās agrāk nekā Latvijā.
Krīzes vadības centra (KVC) vadītājs Arvis Zīle norādīja, ka pašlaik neesot informācijas, ka Igaunijā notriektais drons būtu tas pats, kurš ielidoja Latvijā. Patlaban ir zināms, ka tika sekots vienam mērķim, taču plašāka informācija būšot pieejama vēlāk.
Tāpat Zīle norādīja, ka patlaban tiek novērota intensīva Krievijas informatīvā kampaņa pret Latviju, proti, tiek izplatīti apzināti meli, ka Latvija it kā esot atļāvusi izmantot savu gaisa telpai Ukrainai un no valsts teritorijas uzbrukt Krievijai. Šos melus var uzskatīt par turpinājumu jau martā sāktajai dezinformācijas kampaņai, atzīmēja amatpersona.