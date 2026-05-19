Pārtrauc latviešu valodas eksāmenu iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ
Vairākos Latgales novados pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma pārtraukta 9. klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise, liecina izglītības un zinātnes ministres Daces Melbārdes (JV) sniegtā informācija.
Eksāmena norise pārtraukta pašvaldībās, kurās izsludināts iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) pauda, ka noteikumos nav atrunāts, kādu skaitu pašvaldību šai problēmai būtu jāskar, lai varētu pieņemt lēmumu pārtraukt eksāmena norisi visā valstī.
Ja eksāmena rakstu daļas norise ir pārtraukta, skolēni eksāmena otro jeb tekstveides daļu pildīs papildtermiņā 9. jūnijā. Savukārt mutvārdu daļa noris pašvaldībās sākotnēji noteiktos laikos. Šonedēļ paredzētā mutvārdu eksāmena norise var notikt jebkurā dienā līdz 22. maijam.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina apdraudētajās teritorijās ievērot pašvaldību noteiktos drošības algoritmus un uzturēties drošās telpās, ievērojot tā dēvēto "divu sienu" principu. IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) turpina saziņu ar iesaistītajām institūcijām un novadu izglītības pārvaldēm.
Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju un nesenos apdraudējumus Latvijas gaisa telpai, VIAA sadarbībā ar IZM ir sagatavojusi informatīvu materiālu par skolu vadības rīcību neparedzētās situācijās lokālā un nacionālā līmenī, kas nosūtīts visām izglītības iestādēm.
Iepriekš IZM norādīja, ka VIAA gatavo mācības dažādām izglītības iestāžu mērķgrupām un tuvākajā laikā paredzēts attālināts seminārs izglītības iestāžu vadītājiem par civilās aizsardzības jautājumiem, tostarp psiholoģiskās noturības jautājumiem.
Vienlaikus ministrijā uzsvēra, ka civilā aizsardzība nav tās tiešā kompetence un apdraudējuma gadījumos izglītības iestādēm jārīkojas atbilstoši pašvaldību civilās aizsardzības plāniem un saviem drošības algoritmiem.
Kā vēstīts, otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija vietnē "112.lv".
Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Austrumu reģionu iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievēro divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.