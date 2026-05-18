Latvijā uzsāk sociālo kampaņu “Nepārdod sevi!”, lai cīnītos ar jauniešu identitātes pārdošanu krāpniekiem
19. maijā biedrība “OPEN Radošais Centrs” uzsāk sociālo kampaņu “Nepārdod sevi!”. Latvijā arvien aktuālāka kļūst ļoti bīstama tendence - jaunieši pārdod savas identitātes (pases, ID kartes, Smart-ID, eParakstus un citus autentifikācijas rīkus), tādējādi nonākot nopietnās problēmās.
Kampaņa “Nepārdod sevi!” ir vērsta uz jauniešiem, un tās mērķis ir skaidrā, saprotamā un tiešā veidā pastāstīt par riskiem, kas saistīti ar savas identitātes pārdošanu. Organizatori uzsver, ka šķietami nevainīgi piedāvājumi, piemēram, “100 € par tavu Smart-ID” vai “tikai uz brīdi”, var novest pie ļoti nopietnām sekām.
Pārdodot savus personīgos datus vai piekļuves rīkus svešiniekiem, jaunieši riskē nonākt situācijās, kurās:
● uz viņu vārda tiek uzkrāti milzu parādi;
● viņu bankas konti tiek izmantoti noziedzīgām darbībām;
● viņi kļūst par tā sauktajiem “naudas mūļiem”;
● tiek pakļauti draudiem, šantāžai un piespiešanai turpināt darbības;
● uz viņu vārda tiek reģistrēti uzņēmumi, kuri tiek izmantoti krāpnieciskām darbībām;
● notiek iesaiste narkotiku, zagtu preču vai citu aizliegtu lietu apritē;
● pastāv risks kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem (piespiedu darbs, prostitūcija utt.)
Kampaņas veidotāji uzsver - šādās situācijās citi izdara noziegumus, bet jāatbild ir personai, uz kuras vārda šie noziegumi tiek izdarīti.
Ja jaunietis jau ir nonācis šādā situācijā, svarīgi nepalikt vienam un meklēt palīdzību: Valsts policijā - 110 vai biedrībā “OPEN Radošais Centrs” - 22028398.
Biedrība “OPEN Radošais Centrs” sniedz palīdzību un atbalstu grūtībās nonākušiem jauniešiem. Tā izveidojusi centrus, pagaidu dzīvesvietas un drošā patvēruma vietas vairākās Latvijas pilsētās.
Jauniešiem tiek nodrošināta droša vide, pārtika, apģērbs, veselības aprūpe, medikamenti, nepieciešamais mācībām, juridiskā palīdzība, kā arī psihologa, narkologa, atkarību un citu speciālistu atbalsts. Jaunieši pēc palīdzības var vērsties visu diennakti, zvanot vai rakstot uz biedrības tālruni.