AS valdības sarunās nevilkšot stingras līnijas pret JV un “Progresīvajiem”
Šobrīd Saeimas opozīcijā esošais Apvienotais saraksts (AS) valdības veidošanas sarunās nevilkšot "ļoti cietas līnijas" pret "Jauno vienotību" (JV) un "Progresīvajiem".
Kā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" teica AS valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS), ja tiks savilktas ļoti cietas līnijas pret JV un "Progresīvajiem", "tas mūs iedzīs strupceļā".
"Neviens nedrīkst vilkt sarkanas līnijas. Tās var būt nedaudz dzeltenas, pēc luksofora principa domājot," viņš pauda.
Smiltēns sprieda, ka sarunas varētu notikt "piecu partiju kontekstā".
Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un AS ceturtdien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē.
Kā pauda NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu piektdien dosies pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Indriksone atzīmēja, ka partijas ir gatavas ātri veidot valdību. Deputāte sacīja, ka lielā mērā viss būs atkarīgs no tā, vai potenciālie sadarbības partneri būs gatavi sadarboties.
Politiķe paskaidroja, ka pēc tikšanās ar prezidentu aicinās uz sarunu JV un tad skatīsies tālāk. "Lemšana par to, kas tiek nominēts [vadīt valdību], ir prezidenta pusē," teica Indriksone.
Saeimas kuluāros kā potenciālais premjera amata kandidāts tiek minēts Māris Kučinskis (AS), kuram jau ir bijusi pieredze šajā matā, tikmēr viņš pats atrunājas, ka par to runāt esot pāragri.
Politiķe norādīja, ka NA kā sadarbības partnerus neizskata "Progresīvos" un "Latvija pirmajā vietā" (LPV).
AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars aģentūrai LETA norādīja, ka pirmajā tikšanās reizē notikusi konstruktīva saruna un politiskie spēki vienojušies turpināt diskusijas, fokusējoties uz iespējamiem darāmajiem darbiem.
Vienlaikus Tavars atzina, ka vēl nav panākta vienošanās par iespējamo valdības vadītāju vai konkrētu amatu sadalījumu. Tavars arī atzina, ka potenciālā koalīcija vēl vērtē iespējas nodrošināt pietiekamu balsu skaitu parlamentā, un diskusijas par iespējamu citu politisko spēku iesaisti turpinās. Viņš pieļāva, ka jaunajā valdībā varētu iekļaut vismaz daļu no JV, taču pašlaik plašāk par šo jautājumu neesot runāts.
Šī Saeimas sasaukuma sākumā AS bija iebildumi pret kopīgu darbu ar ZZS, bet vēlāk šādas "sarkanās līnijas" tika padzēstas, paužot, ka JV "normalizējusi" sadarbību ar ZZS.
Neoficiāli izskan, ka pašlaik trīs partijas neapsverot sadarbību ar partiju "Latvija pirmajā vietā".
NA frakcijā pašlaik ir 12 deputāti, AS - 13, bet ZZS - oficiāli 16, tomēr partija rēķinoties ar 18 balsīm, tātad bez ceturtā partnera vairākumu nodrošināt nav iespējams. Iepriekš Saeimā bijuši arī balsojumi, kur šī trijotne balsojusi kopā ar "Latvija pirmajā vietā", šādos gadījumos pamatā "Progresīvajiem" veltot kritiku ZZS par nebalsošanu kopā ar līdzšinējo koalīciju.
Esošā valdības vadītāja Evika Siliņa (JV) ceturtdien paziņoja par demisiju.