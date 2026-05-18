Turcijas dienvidos noticis slaktiņš
Turcijas dienvidos netālu no Mersinas pilsētas bruņots uzbrucējs pirmdien nošāvis četrus cilvēkus un astoņus ievainojis, vēsta ziņu aģentūras DHA un IHA.
Vismaz divi cilvēki tika nogalināti, kad uzbrucējs atklāja uguni restorānā, bet pārējie divi tika nogalināti citur, ziņo DHA.
Šaušana notika uz ziemeļiem no Tarsas, aptuveni 40 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Mersinas. Uzbrucējs aizbēdzis ar automašīnu. Policija uzsākusi plašu meklēšanas operāciju, kurā iesaistīti arī helikopteri.
BBC vēsta, ka restorānā nošauts īpašnieks un darbinieks, pēc tam slepkava nošāvis ganu un kravas automašīnas vadītāju. Slepkavas motīvi pagaidām nav zināmi.
Vietējie mediji vēsta, ka šāvējs ir kāds 37 gadus vecs vīrietis.
Pavisam nesen Turciju satrieca traģēdija, kad 15. aprīlī 13 gadus vecs skolnieks Isa Arass Mersinli nošāva 10 un ievainoja 12 cilvēkus Kahramanmarašas provinces vidusskolā, kas kļuva par nāvējošāko apšaudi skolā Turcijas vēsturē. Pats slepkava gāja bojā, kad aizturēšanas mēģinājuma brīdī kāds vīrietis šāvēju ievainoja kājā, skarot artēriju un izraisot pusaudža noasiņošanu. Medijos vēstīja, ka puika apbrīnoja 22 gadus veco masu slepkavu Eliotu Rodžeru, kurš 2014. gada 23. maijā sarīkoja slaktiņu ASV Kalifornijas štata Ailavistā. Slepkava bija dēls britu režisoram un fotogrāfam Pīteram Rodžeram, kurš piedalījās 2012. gada filmas "Bada spēles" filmēšanā.