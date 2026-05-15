“Sauciet to par līniju” - Nacionālā apvienība valdību ar “Progresīvajiem” neveidos
Nacionālā apvienība (NA) ar "Progresīvajiem" valdību neveidos, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra NA deputāts Artūrs Butāns.
Vaicāts, vai neredz nepieciešamību sadarboties ar "Progresīvajiem" vai arī ir novilkta "sarkanā līnija", viņš uzsvēra, ka neredz nepieciešamību. "Sauciet to par līniju vai kā savādāk, bet mēs viņus sarunās neiesaistām un valdību ar viņiem veidot neplānojam," viņš teica, piebilstot, ka tieši tāda pati nostāja NA ir par partiju "Latvija pirmajā vietā".
Politiķis pauda, ka svarīgi ir nodrošināt maksimāli vienotu valdību. "Ar šīm partijām pretrunu ir tik daudz, ka, ja vien var izveidot valdību bez viņiem, tad noteikti tas jādara bez viņiem," uzsvēra politiķis.
Kā zināms, NA, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Apvienotais saraksts" (AS) ceturtdien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē.
Kā pauda NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu piektdien dosies pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Indriksone atzīmēja, ka partijas ir gatavas ātri veidot valdību. Deputāte sacīja, ka lielā mērā viss būs atkarīgs no tā, vai potenciālie sadarbības partneri būs gatavi sadarboties.
Politiķe paskaidroja, ka pēc tikšanās ar prezidentu aicinās uz sarunu "Jauno vienotību" (JV) un tad skatīsies tālāk. "Lemšana par to, kas tiek nominēts [vadīt valdību], ir prezidenta pusē," teica Indriksone.
Saeimas kuluāros kā potenciālais premjera amata kandidāts tiek minēts Māris Kučinskis (AS), kuram jau ir bijusi pieredze šajā matā, tikmēr viņš pats atrunājas, ka par to runāt esot pāragri.
Politiķe norādīja, ka NA kā sadarbības partnerus neizskata "Progresīvos" un "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Savukārt AS valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) piektdien Latvijas Televīzijai pauda, ka valdības veidošanas sarunās nevilkšot "ļoti cietas līnijas" pret "Progresīvajiem" un arī JV, jo "tas mūs iedzīs strupceļā".
AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars aģentūrai LETA ceturtdien norādīja, ka pirmajā tikšanās reizē notikusi konstruktīva saruna un politiskie spēki vienojušies turpināt diskusijas, fokusējoties uz iespējamiem darāmajiem darbiem.
Vienlaikus Tavars atzina, ka vēl nav panākta vienošanās par iespējamo valdības vadītāju vai konkrētu amatu sadalījumu. Tavars arī atzina, ka potenciālā koalīcija vēl vērtē iespējas nodrošināt pietiekamu balsu skaitu parlamentā, un diskusijas par iespējamu citu politisko spēku iesaisti turpinās. Viņš pieļāva, ka jaunajā valdībā varētu iekļaut vismaz daļu no JV, taču pašlaik plašāk par šo jautājumu neesot runāts.
Šī Saeimas sasaukuma sākumā AS bija iebildumi pret kopīgu darbu ar ZZS, bet vēlāk šādas "sarkanās līnijas" tika padzēstas, paužot, ka JV "normalizējusi" sadarbību ar ZZS.
Neoficiāli izskan, ka pašlaik trīs partijas neapsverot sadarbību ar partiju "Latvija pirmajā vietā".
NA frakcijā pašlaik ir 12 deputāti, AS - 13, bet ZZS - oficiāli 16, tomēr partija rēķinoties ar 18 balsīm, tātad bez ceturtā partnera vairākumu nodrošināt nav iespējams. Iepriekš Saeimā bijuši arī balsojumi, kur šī trijotne balsojusi kopā ar "Latvija pirmajā vietā", šādos gadījumos pamatā "Progresīvajiem" veltot kritiku ZZS par nebalsošanu kopā ar līdzšinējo koalīciju.
Esošā valdības vadītāja Evika Siliņa (JV) ceturtdien paziņoja par demisiju.