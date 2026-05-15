“Progresīvie” nevēlas redzēt Siliņu un Krauzi nākamajā valdībā
Šodien, 15. maijā, "Progresīvie" pirmie devās uz konsultācijām pie Valsts prezidenta par jaunas valdības izveidi pēc tam, kad Evika Siliņa paziņoja par savu lēmumu atkāpties no amata.
Kā paziņojumā Jauns.lv norāda politiskā partija, "Progresīvie" skatījumā galvenais patlaban ir nodrošināt godīgu izmeklēšanu t. s. kokrūpnieku lietā. Izvērtēt visu iesaistīto, tajā skaitā Ministru prezidenta pienākumu izpildītājas Evikas Siliņas atbildību.
"Vakar notikusī zemkopības ministra Armanda Krauzes kratīšana un Valsts kancelejas direktora Raivja Kronberga aizturēšana ir viens no vislielākajiem triecieniem politiskās varas reputācijai atjaunotās Latvijas vēsturē," pauž "Progresīvie".
Tiek norādīts, ka "Progresīvie" ilgstoši aicināja sākt disciplinārlietas gan pret Krauzi, gan Kronbergu un tikpat ilgstoši turpinājās šo personu politiskā piesegšana no Evikas Siliņas puses.
“Mēs redzam, ka pēdējā mēneša laikā tieši pret "Progresīvajiem" bija koordinēti politiski uzbrukumi. Tas notika tādēļ, ka mēs vienīgie visu laiku konsekventi un publiski runājām par 50 miljonu izšķērdēšanu kokrūpnieku lietā. Šeit man rodas jautājums — vai patiesais iemesls tam, ka Siliņa izraisīja politisko krīzi tomēr nebija vēlme atbrīvoties no partnera, kas ceļ trauksmi par kokrūpnieku lietu?” vaicā partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
"Progresīvie" skatījumā ir kritiski svarīgi, lai pār nākamo valdību negultu kokrūpnieku afēras ēna, un šādam ir jābūt arī Valsts prezidenta uzstādījumam jaunās valdības izveidē. Nav pieļaujama šāda mēroga korupcijas skandāla normalizēšana.
"Tagad Latvijai nepieciešama rīcībspējīga valdība, kas turpina stiprināt aizsardzību, nodrošina godīgas un drošas vēlēšanas, īsteno pasākumus pret dzīves dārdzību un strādā, lai vismaz daļēji atgūtu iedzīvotāju uzticību politiskajai varai," pauž partija.
Jau ziņots, ka Rinkēvičs piektdien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem par turpmāko rīcību valdības krīzes apstākļos.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien paziņoja par demisiju un pirms tam no amata atbrīvoja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS).