“Progresīvie” redz piecu partiju valdību ar vienādu atbildības sadalījumu
Labākais risinājums jaunajai valdībai būtu piecu partiju koalīcija ar vienādu ministriju skaitu, pirmdien pēc partijas valdes sēdes teica "Progresīvo" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
Šuvajevs norādīja, ka patlaban pats svarīgākais ir izveidot rīcībspējīgu koalīciju, kas ir pēc iespējas plaša. "Progresīvo" ieskatā šo koalīciju vajadzētu veidot "Apvienotajam sarakstam" (AS), Nacionālajai apvienībai (NA), "Jaunajai vienotībai", Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) un "Progresīvajiem".
"Progresīvo" ieskatā katram no šiem partneriem vajadzētu būt vienādam ministriju skaitam. "Šādā veidā mēs varētu nodrošināt, ka uzņemamies līdzīgu atbildību par pilnīgi visiem lēmumiem," pauda Šuvajevs, norādot, ka vajadzētu vienoties arī par to, ka ideoloģiskie jautājumi tiek atlikti uz 15. Saeimu, kā arī, ka tie politiķi, pret kuriem ir ierosināts kriminālprocess, valdībā nestrādā.
Tāpat "Progresīvie" uzskata, ka Zemkopības ministrija nevarētu būt ZZS pārraudzībā.
"Redzam, ka ir pietiekami daudz savstarpēju domstarpību starp partijām un vienīgais veids, kā tās visas nolikt malā, ir piecu partiju koalīcija, kur katram būtu vienāds ministriju skaits," teica Šuvajevs.
Politiķis atzina, ka "Progresīvie" labprāt saglabātu nozares, kuras līdz šim pārraudzījuši, taču viņš respektē Kulberga pausto par to, ka satiksmes nozares jautājumiem jābūt tiešākā premjera pārraudzībā. Līdz ar to, viņaprāt, būtu likumsakarīgi, ja AS uzņemtos atbildību par Satiksmes ministriju.
"Progresīvie" vēl nav lēmuši, kuras ministrijas tie vēlas uzņemties savā atbildībā. Šuvajevs atzina, ka vispirms svarīgi ir vienoties par darāmo darbu sarakstu.
Kā pauda Šuvajevs, "Progresīvie" vēlas, lai šī valdība sagatavo risinājumus, lai iedzīvotāji un uzņēmumi neciestu no dzīves dārdzības. Tāpat politiskais spēks vēlas, lai tiktu turpināti iesāktie darbi aizsardzības jomā, lai tiktu nodrošinātas drošas vēlēšanas, kā arī lai netiktu samazināti sabiedrībai pieejamie pakalpojumi, pārskatot budžetu.
Viņš atzina, ka "Progresīvie" vēl nav saņēmuši uzaicinājumu uz sarunām ar AS.
Jau ziņots, ka AS sāktajās sarunās par jaunas valdības izveidi NA turpina uzstāt uz nesadarbošanos ar "Progresīvajiem".
AS šodien tiekas gan ar NA, gan ZZS, lai spriestu par jaunas valdības izveidi.
Maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.