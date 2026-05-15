“Latvijas Meža dienās” Tērvetē gaidāmas izzinošas aktivitātes lieliem un maziem
Jau nākamajā nedēļas nogalē, 22. un 23. maijā, Tērvetē norisināsies meža nozares lielākais pasākums – “Latvijas Meža dienas”.
Kāda ir koksnes loma oglekļa piesaistē un skābekļa ražošanā? Kā koka būvniecība var palīdzēt klimatam? Kā tiek atjaunoti un kopti meži? – tie ir tikai daži no aktuālajiem jautājumiem, uz kuriem būs iespēja gūt atbildes pasākuma laikā, kas šogad veltīts tēmai “Ķeram oglekli kokā un audzējam skābekli”.
Divu dienu garumā skolēniem un ģimenēm būs iespēja iepazīt Latvijas mežsaimniecību vairāk nekā 100 izziņas pieturās. Pasākuma apmeklētāji varēs uzzināt vairāk par modernajām tehnoloģijām meža nozarē, karjeras iespējām, kā arī praktiski izmēģināt dažādus meža darbus – stādīt kokus, zāģēt apaļkokus un iejusties meža tehnikas operatoru lomā. Tāpat būs iespēja izzināt koksnes daudzveidīgās izmantošanas iespējas un baudīt kultūras programmu uz lielās skatuves. Dalība pasākumā ir bez maksas.
Īpaša uzmanība šogad pievērsta meža atjaunošanai. Kopā ar skolēniem un ģimenēm plānots iestādīt vairāk nekā 10 000 lapegļu stādu vētrā cietušā meža teritorijā, rūpējoties par jauno mežu un oglekļa piesaisti nākotnē. Iestādītais mežs augot piesaistīs ogļskābo gāzi, tādējādi mazinot klimata pārmaiņas.
Plaša programma skolām un ģimenēm
Piektdien, 22. maijā, pasākums īpaši veltīts skolām un LVM izglītības programmu dalībniekiem. Dienas laikā būs iespēja iepazīt meža atjaunošanas un kopšanas procesus, piedalīties praktiskās aktivitātēs un satikt nozares profesionāļus. Uz lielās skatuves viesosies Marģers Majors ar “Skābekļa eksperimentiem”, kā arī dziedātāja BŪŪ ar brīvdabas koncertprogrammu.
Savukārt sestdien, 23. maijā, īpaši gaidītas ģimenes. Mazākajiem apmeklētājiem būs iespēja iepazīt meža dzīvi un tā iemītniekus, bet pārējie varēs uzzināt vairāk par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un nozares aktualitātēm. Dienas kultūras programmā uzstāsies Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris, “Tutas lietas” un hiphopa mākslinieks Ozols.
“Latvijas Meža dienas” rīko AS "Latvijas valsts meži" sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību un vairāk nekā 100 meža nozares organizācijām.