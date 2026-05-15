Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā, atstādināts Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs Valeinis
Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Tikmēr no Neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valeinis.
Prokuratūrā apstiprināja, ka Valsts policija izmeklē kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Kriminālprocesu uzrauga Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt Valsts policijā komentārus nesniedza.
Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprināja, ka, pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu, no Neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valeinis.
Vienlaikus procesa virzītājs Valeinim nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Slimnīcai ir pienākums nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu darba tiesisko risinājumu, tādēļ, saskaņojot rīcību ar procesa virzītāju, ir nodrošināts risinājums, kas atbilst gan noteiktajiem ierobežojumiem, gan personas tiesībām uz darbu.
Atbilstoši Satversmē nostiprinātajam nevainīguma prezumpcijas principam persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā. Darba tiesiskajās attiecībās slimnīcai ir pienākums ievērot ne tikai sabiedrības intereses un uzticēšanos ārstniecības procesam, bet arī normatīvajos aktos noteiktās personas pamattiesības.
Slimnīca atbilstoši kompetencei sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm, informēja Kļaviņa.
Patlaban Neiroķirurģijas klīnikas vadītāja pienākumus pilda Jānis Stuķēns.
PSKUS norāda, ka tā savā darbībā noteikusi "nulles toleranci pret korupciju un jebkādu uzticētās varas ļaunprātīgu izmantošanu personīga labuma gūšanai". PSKUS konsekventi iestājoties par "augstiem profesionālās ētikas, godprātības un tiesiskuma standartiem, kā arī neiecietību pret pārkāpumiem jebkurā to formā".
Kļaviņa skaidroja, ka pēdējo gadu laikā slimnīca būtiski stiprinājusi pretkorupcijas un iekšējās kontroles sistēmu. Piemēram, 2024. gadā tā pievienojās iniciatīvai "Nulles tolerance pret korupciju", ko īsteno biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna", tādējādi apliecinot slimnīcas apņemšanos stiprināt caurspīdīgumu, godprātīgu pārvaldību un korupcijas risku mazināšanu visos līmeņos.
Slimnīcā ieviesta korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas politika, darbojas ētikas kodekss, kā arī īstenotas regulāras darbinieku apmācības.
Līdztekus PSKUS nodrošināta iekšējā trauksmes celšanas sistēma, pacienti un sadarbības partneri tiek informēti par korupcijas nepieļaujamību, oficiālo norēķinu kārtību un iespējām ziņot par aizdomīgām situācijām.