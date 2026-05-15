Bīstama tendence: noguruši no nakts trauksmēm, Latgales iedzīvotāji sākuši izslēgt mobilos tālruņus
Biežo naktīs skanošo šūnu apraides brīdinājumju dēļ daļa Latgales iedzīvotāju ir tik ļoti noguruši, ka sākuši izslēgt savus mobilos tālruņus, lai izgulētos. Atbildīgie dienesti un pašvaldību vadītāji uzsver, ka tā ir ļoti bīstama un bezatbildīga tendence, vēsta "TV3 Ziņas".
Cilvēki tika aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, kā arī aizvērt logus un durvis.Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Apdraudējums tika atcelts plkst. 6.36, jo droni Latvijas teritorijā netika konstatēti.
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs raidījumam norāda, ka situācija reģionā nav omulīga, jo iedzīvotāji ir uztraukti, naktīs neguļ un gaida trauksmes atcelšanu.
"Dzirdēju tādus gadījumus, ka cilvēki telefonus slēdz ārā pa nakti. Bezatbildīgi! No vienas puses – mierīgi guļ, no otras puses, nedod Dievs, atlidos kāds objekts, un būs traģiskas sekas," brīdina Jakovļevs.
Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks ģenerālis Mārtiņš Baltmanis uzsver, ka tālruņus izslēgt nedrīkst. Viņš skaidro, ka Nacionālie bruņotie spēki (NBS) brīdinājuma uzdevumu dod tikai tad, kad ir reāla informācija par iespējamu apdraudējumu. Izslēdzot tālruni, iedzīvotājs svarīgo brīdinājumu nesaņems.
NBS atgādina – kamēr turpinās Krievijas agresija Ukrainā, šādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir pilnībā iespējama.