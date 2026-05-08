VIDEO: "Latvijas valsts mežu" pārstāvis emocionālā video vēršas pie sabiedrības
AS "Latvijas valsts mežu" vecākais plānotājs Kārlis Taukačs emocionālā video ar kādu aicinājumu vērsies pie sabiedrības.
"Skumīgi par šo visu runāt no izdeguša meža," video iesāk Taukačs. "Tas, ko mēs te runājam par [meža] stādīšanu, kopšanu un atjaunošanu - to visu uguns var apēst pāris minūtēs. Esiet ļoti ļoti uzmanīgi - mežs ir izkaltis kā pulvera muca. Sen nav lijis. Un tās dažas piles, kas no rīta nokrīt, tās ir kā rasa - mežam no tā ne silts, ne auksts."
"Esiet atbildīgi ar uguni, jo tāda postaža nevienam nav vajadzīga. Ne cilvēkam, ne dabai. Pietiek mums ar dabiskajiem ugunsgrēkiem, mums nevajag cilvēka radītus... Tā kā esiet atbildīgi. Lietojiet uguni atbildīgi, un vislabāk - pēc iespējas tālāk no meža," aicina Taukačs.
Kā norāda "Latvijas valsts meži", aprīlī vien izcēlās 37 dažāda izmēra meža ugunsgrēki, ugunij skarot gandrīz 26 hektārus meža zemes. Analogā periodā aizvadītajā gadā tika reģistrēti 32 meža ugunsgrēki. Turklāt, šogad uguns skartā platība ir bijusi četras reizes lielāka.
Analizējot ugunsgrēku cēloņus, lielākajā daļā gadījumu kā iespējamais iemesls ir konstatēta cilvēka neuzmanīga vai neatbildīga rīcība.
Arī maijā situācija bijusi skumja. Jau ziņots, ka 1. un 2. maijā "Valsts meža dienests" kopā ar ugunsdzēsējiem divas dienas dzēsa meža ugunsgrēku Ances purvos, kur dega 6.51 ha liela platība.
Bet 4. maijā postošs ugunsgrēks izcēlās Ziemļlatgales reģionā, kur netālu no Lubānas divas dienas tika dzēsts ugunsgrēks 2 hektāru platībā.
"Atgādinām, ka no 1. aprīļa visā valstī ir noteikts meža ugunsnedrošais periods, kad mežā un purvā aizliegts: nomest degošus un gruzdošus priekšmetus, kurināt ugunskuru ārpus tam īpaši ierīkotām vietām, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem!" uzsver VMD.