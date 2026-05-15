Latvijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam
Pasaules čempionāts hokejā ir klāt, un Latvijas valstsvienība jau sestdien aizvadīs pirmo spēli, tiekoties ar mājinieci Šveici. Pirms turnīra sākuma ...
Latvijas izlase pirms rītdienas mača treniņu aizvadījusi bez diviem spēlētājiem - "Iemesli nav iepriecinoši"
Latvijas vīriešu hokeja izlase piektdien Cīrihē dienu pirms pirmās spēles pasaules čempionātā aizvadījusi treniņu bez Renāra Krastenberga un Arvila Bergmaņa, sarunā ar Latvijas Televīziju norādīja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Latvijas hokejisti sestdien sāks meistarsacīkstes, pirmajā mačā spēkojoties ar mājinieci Šveici.
"Iemesli nav iepriecinoši," Bergmaņa un Krastenberga situāciju komentēja Vītoliņš, kurš piebilda, ka abi hokejisti iedzīvojušies dažādos savainojumos.
"Mums ir sastāvs. Skatīsimies rītdiena spēli, skatāmies no dienas uz dienu uz priekšu, runājam ar dakteri. Pašlaik situācija ir tāda, ka tie divi spēlētāji treniņā nepiedalījās," turpināja treneris.
Turnīrā startējošās 16 komandas ir sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā pozīcijā.
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam.
Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.
Latvijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).