Ekrānuzņēmums no video.
Šodien 17:16
VIDEO: pat aļņi zina, kas jādara! Policija publicējusi pārsteidzošus kadrus
Sociālo tīklu lietotājus patīkami pārsteidzis un iepriecinājis Valsts policijas publiskots video, kurā fiksēti neparasti apzinīgi meža iemītnieki, kuri pirms ceļa šķērsošanas pārliecinās par satiksmes drošību.
Video fiksējis Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes darbinieks, veicot ikdienas darba pienākumus.
Likumsargi šo īso sižetu izmantojuši kā asprātīgu un reizē trāpīgu atgādinājumu ikvienam satiksmes dalībniekam – izrādās, pat aļņi lieliski zina, ka pirms došanās pāri brauktuvei ir rūpīgi jāpārliecinās par drošību.
Aļņi policijas izplatītajos kadros demonstrē apbrīnojamu apdomību. Tuvojoties ceļam, dzīvnieki nesteidzas skriet pāri. Gluži pretēji – pirms izšķirošā soļa apstājas un šķietami prasmīgi novērtē situāciju uz ceļa.